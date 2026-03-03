¿Usa la Caracas? TransMilenio habilita estación temporal Avenida 39: así operará

Desde el sábado 28 de febrero de 2026, el sistema TransMilenio puso en funcionamiento el primer vagón de la estación temporal Avenida 39, un punto estratégico ubicado sobre la avenida Caracas con calle 37. Según informó la Alcaldía de Bogotá, esta apertura busca garantizar la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras de la Primera Línea del Metro en este sector de la ciudad.

La operación inició exclusivamente en el vagón 1, el cual cuenta únicamente con acceso por el costado sur, sobre la calle 37. Con esta entrega, el Distrito ya suma seis estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para mitigar el impacto de las construcciones ferroviarias.

Rutas y destinos disponibles en el nuevo vagón

De acuerdo con el reporte oficial de TransMilenio, este nuevo punto de parada sirve de enlace para los ciudadanos que se desplazan hacia troncales clave como la Calle 80, el Eje Ambiental, la Autopista Norte, Caracas Centro y las Américas.

Las rutas que realizan su parada en esta infraestructura provisional son:

Ruta 6

Ruta 8

Ruta A60

Ruta F60

Ruta B74

Ruta J74

El ente gestor precisó que los vagones 2 y 3, así como el acceso por el costado norte, entrarán en servicio próximamente para ampliar la capacidad de atención en la zona.

La dinámica de ingreso en este sector cambia: al estar habilitado solo el acceso sur (calle 37), quienes solían entrar por la calle 39 deberán ajustar su recorrido a pie. La administración distrital recomienda a los pasajeros planear sus viajes con antelación a través de la aplicación TransMiApp para evitar contratiempos.

Se recuerda que es posible recargar la tarjeta tullave de manera digital o en las taquillas del sistema. Durante los primeros días de operación, equipos informáticos de TransMilenio estarán en la zona brindando orientación sobre las alternativas de movilidad disponibles para conectar con el resto de la ciudad.

Esta nota fue realizada por una inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.