Operativo en 'pagadiarios' de La Capuchina deja un capturado por una motocicleta con número de motor borrado

En una acción de control, la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Alcaldía Local de Santa Fe adelantaron una intervención o ‘megatoma’ de seguridad contra el hurto y el microtráfico en el sector de La Capuchina, en el centro de la capital. Estos controles deja una persona capturada y un motor de vehículo hurtado recuperado.

Durante el operativo fueron inspeccionados varios pagadiarios identificados por las autoridades como puntos que afectaban la convivencia y facilitaban actividades delictivas. En el parqueadero de uno de ellos, los equipos de Policía y personal de la Secretaría Distrital de Seguridad inspeccionaron una motocicleta NKD 125 y detectaron que el número del motor estaba borrado.

El vehículo fue incautado de inmediato, minutos después llegó el propietario, quien fue capturado por el delito de falsedad marcaria. La moto quedó a disposición de las autoridades competentes para investigar si tiene antecedentes por hurto.

Las autoridades también hallaron armas blancas y municiones calibre 38 dentro de uno de los ‘pagadiarios’, por lo que fue suspendido por siete días debido a los riesgos para la seguridad y el incumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento.

En medio del operativo también se hallaron celulares con reporte de hurto y dos pagadiarios fueron suspendidos por no contar con la documentación exigida para operar.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad señalan que este tipo de intervenciones continuarán en zonas estratégicas de la ciudad, con el fin de cerrar espacios utilizados para actividades ilegales y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

En Puente Aranda la Policía capturó a dos hombres señalados de hurto: les fue hallada un arma de fuego

En otro operativo, la Policía de Bogotá logró capturar a dos hombres acusados de hurto. Según las investigaciones, los detenidos habrían participado en asalto registrado a un establecimiento comercial en la localidad de Puente Aranda. Al ser requeridos por uniformados intentaron huir. Se les halló en su poder un arma de fuego.

Los dos detenidos, de 20 y 30 años, deberán responder por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Las capturas se lograron cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje por la carrera 33 con calle 22 y son observadas varias personas corriendo, entre ellos uno portando un arma de fuego. De manera inmediata se inicia una persecución luego de que hicieran caso omiso a la orden de detenerse.