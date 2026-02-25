Pidió una moto por aplicación y terminó en tragedia: mujer murió en fuerte accidente en el sur de Bogotá

Una joven mujer falleció en la madrugada de este miércoles, 25 de febrero, luego de verse involucrada en un accidente vial en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. La víctima se movilizaba como pasajera en una motocicleta que, según las primeras indagaciones, presuntamente habría sido solicitada a través de una plataforma digital de transporte.

El siniestro se registró en la Avenida Agoberto Mejía con Calle 42 sur, en sentido norte-sur. De acuerdo con el reporte inicial del periodista judicial ‘Gato’ Gómez (Gatonoticiasbogota), el conductor del vehículo en el que viajaba la mujer chocó violentamente contra otra motocicleta que transitaba por el sector.

Impacto mortal en la Avenida Agoberto Mejía

Testigos y conductores que circulaban por la zona al momento del accidente describieron escenas de angustia. Luego del choque entre ambas motos, parece ser que la joven salió expulsada y cayó sobre el asfalto. Pese al intento de auxilio de los transeúntes, las heridas sufridas en la caída provocaron su muerte inmediato en el lugar de los hechos, según los informes de reportero judicial.

Hasta el momento, la identidad de la fallecida no ha sido establecida por las autoridades, quienes estuvieron presentes en el proceso de reconocimiento y contacto con sus familiares. Sin embargo, hasta el momento no hay reporte oficial sobre este accidente.

¿Era un servicio por aplicación? Lo que se sabe del siniestro

Una de las hipótesis principales que manejan las autoridades de tránsito, y que fue reportada por el ´Gato Gómez´ el cual es parte del Diario El Espacio y Olímpica Stereo, apunta a que la víctima presuntamente utilizaba un servicio de transporte privado informal. La investigación busca confirmar si el conductor de la motocicleta estaba vinculado a una de las aplicaciones digitales que operan en la capital.

Unidades de criminalística de la Policía de Tránsito de Bogotá hicieron presencia en el sector para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar material probatorio. Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona para determinar la responsabilidad de los conductores implicados y establecer si el exceso de velocidad o una imprudencia vial desencadenaron la tragedia.