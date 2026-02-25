Adiós al terror de muchos en la NQS con 19: sellan los ‘huecos’ donde se escondían los ladrones

Más de diez huecos estructurales bajo el puente vehicular de la avenida NQS con calle 19, que servían presuntamente como escondite para ladrones y bodega clandestina de objetos robados, fueron bloqueados definitivamente con concreto. La intervención, ejecutada responde de manera directa a las denuncias de peatones y conductores que transitan por la frontera entre las localidades de Los Mártires y Puente Aranda, quienes reportaban cómo los asaltantes literalmente desaparecían en las entrañas de la infraestructura luego cometer los robos.

Lea también: ¿Álvaro Uribe vicepresidente? La sorpresiva propuesta de Paloma Valencia que agita la política a pocos días de la consulta

El operativo requirió el despliegue de medio centenar de trabajadores del Distrito en una jornada que abarcó todo el día. El objetivo fue inhabilitar estas cavidades, generadas por el deterioro natural y la alteración de la obra a lo largo de los años.

El modus operandi bajo la lupa: así operaban en la estructura

La dinámica en este punto era sistemática, ya que luego de interceptar a sus víctimas en las aceras o en medio del tráfico pesado, los asaltantes corrían hacia la parte baja del puente y se introducían en los daños de gran tamaño. Allí no solo evadían las persecuciones de las autoridades, sino que “escondían” el botín para distribuirlo posteriormente.

Para desmantelar esta práctica, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) coordinó la ofensiva junto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Policía Metropolitana.

Sobre la motivación principal del operativo, Reinel Molina, funcionario del equipo territorial de la Alcaldía Local de Los Mártires, explicó textualmente: “La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”.

Atención frente al deterioro social

Paralelo al trabajo de obra civil, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) hizo presencia en el punto para abordar la crisis humana subyacente. Los equipos ofrecieron rutas de atención y servicios de traslado a los habitantes de calle que pernoctaban en las inmediaciones de los pilares, población que frecuentemente queda expuesta al fuego cruzado del microtráfico o a la violencia derivada de los hurtos en la zona.

Al mismo tiempo, alcaldías locales de Los Mártires y Puente Aranda ejecutaron labores de limpieza profunda, recolección de escombros, pintura y mantenimiento general. Esta recuperación estética busca modificar la percepción de miedo, devolviéndole el tránsito seguro a quienes cruzan a diario por este sector.

La directriz oficial para la ciudadanía es mantener activos los canales de alerta a través de la Línea de Emergencias 123. El Distrito insiste en que la formalización de las denuncias es el único mecanismo legal que permite focalizar este tipo de intervenciones y materializar la captura de los reincidentes.