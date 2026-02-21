Movilidad en Bogotá: por demolición del puente habrá cierre en algunos puntos de la avenida carrera 68

Para realizar actividades de desmontaje y demolición del puente peatonal en la avenida carrera 68 con calle 63F (colegio Cafam), en el marco del Contrato IDU-350-2020, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de la avenida carrera 68 entre la avenida calle 63 y la calle 64C, en ambos sentidos.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se ejecutarán en horario nocturno entre las 12:30 a.m. hasta las 03:30 a.m., iniciarán el 20 de febrero de 2026 y finalizarán el 27 de febrero de 2026.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito del transporte público

El transporte público no se verá afectado por el cierre, ya que, el cierre se realizará fuera del horario de operación de las rutas del SITP.

Tránsito de vehículos particulares

Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 68, deberán tomar la avenida calle 66 al occidente, carrera 69 al sur, avenida calle 63 al oriente por donde se empalman nuevamente con la avenida carrera 68 al sur.

Quienes van en sentido norte – sur por la avenida carrera 68, deberán tomar la avenida calle 63 al oriente, avenida carrera 60 al norte, avenida calle 68 al occidente por donde se empalman nuevamente con la avenida carrera 68 al norte.

Las personas que se movilizan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 y toman la avenida carrera 68 al norte, deberán continuar por la avenida calle 63 al oriente, avenida carrera 60 al norte, avenida calle 68 al occidente por donde se empalman nuevamente con la avenida carrera 68 al norte.

Quienes van en sentido oriente - occidente por la avenida calle 63 y toman la avenida carrera 68 al norte, deberán tomar la avenida carrera 60 al norte, avenida calle 68 al occidente por donde se empalman nuevamente con la avenida carrera 68 al norte.

Tránsito peatonal

Los peatones que actualmente cruzan por el puente peatonal que se va a desmontar, deberán cruzar por la intersección semaforizada de la avenida carrera 68 por calle 64C