Se conocen videos del impresionante incendio en el reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense en Bogotá

Bomberos controlan el incendio en el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense.

En la tarde de este viernes 20 de febrero, un fuerte incendio se presentó en un edificio ubicado en la carrera 30 con calle 71 en la ciudad de Bogotá. Las autoridades confirmaron que se trataba del reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense.

La emergencia generó caos y alerta entre los clientes del establecimiento, las personas que pasaban por el lugar y los vehículos que transitaban por la zona, ya que una gran capa de humo cubrió el sector.

Organismos de socorro se trasladaron al restaurante para controlar las fuertes llamas y dar un parte de tranquilidad. Fue necesario cerrar la vía para que las autoridades trabajaran.

Unidades de Bomberos encabezaron el operativo, dando a conocer detalles del incendio y compartiendo algunas imágenes:

“El incendio se presenta en los ductos de un restaurante, a la hora se está haciendo ataque directo y ventilación mecánica. No hay reporte de personas lesionadas”.

Sobre 6:30 de la tarde, confirmaron que tenian controlado el 100% de la conflagración.

En redes sociales se filtraron videos de la situación que vivieron las personas cuando se produjo el incendio, incluso afectaron una estación de TransMilenio.

Lo que debe hacer en caso de incendios en su propiedad

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá sugiere que en caso de presentarse un incendio en su vivienda o donde se encuentres, llame a los servicios de emergencias a través de la Línea de Emergencias 123 lo antes posible y repórtelo.

Sigas las instrucciones: