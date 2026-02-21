¿Saldrá este sábado? Estas son las localidades de Bogotá con mayor probabilidad de lluvia hoy

Bogotá vivirá una jornada de drásticos cambios climáticos hoy, 21 de febrero, según el reporte más reciente del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), mencionó que aunque la mañana inició con mayoritariamente tiempo seco en gran parte de la capital, el panorama cambiará después del mediodía con la llegada de fuertes precipitaciones en puntos estratégicos del occidente y el sur.

Con una temperatura mínima sobre los 10 °C durante la madrugada, las autoridades ambientales piden a los ciudadanos no confiarse de la nubosidad parcial de las primeras horas, ya que se espera que el agua aparezca de manera ligera pero persistente en las próximas horas.

¿A qué hora empezará a llover y cuáles son las posibles zonas afectadas?

El pronóstico oficial del IDIGER, difundido a través del Portal Bogotá, señala que durante la tarde se estiman lluvias ligeras y lloviznas en sectores específicos. Los habitantes de las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar deben prepararse para condiciones de humedad que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

A diferencia del centro y norte de la ciudad, donde el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado con sin la posibilidad de cambios, por el lado del cinturón sur y occidental será el más propenso a estas variaciones climáticas.

Mañana fría y con posibles lloviznas dispersas

Para quienes planean salir temprano, el reporte indica que la nubosidad será una constante en toda la ciudad. No obstante, en el suroccidente de Bogotá no se descartan lloviznas dispersas incluso antes del mediodía, rompiendo la tendencia de tiempo seco que predomina en el resto del área urbana.

Este comportamiento climático responde a la dinámica de la temporada en la capital, donde las bajas temperaturas en horas de la mañana suelen cambiar rápidamente, en la capital colombiana los cambios de clima son inesperados y por esto mismo siempre ha sido reconocida por esa variabilidad.

Así puede rastrear la lluvia en tiempo real desde su celular

Para evitar sorpresas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDIGER recomiendan el uso de herramientas tecnológicas para monitorear el estado del tiempo minuto a minuto. A través de la plataforma mapas.bogota.gov.co, los usuarios pueden activar la capa de “lluvias” en la sección de “otros mapas”.

Esta herramienta muestra la dirección específica y verificar si en el lugar se están registrando las precipitaciones, ayudando a la toma de decisiones para quienes deben desplazarse por la ciudad o asistir a espacios al aire libre.