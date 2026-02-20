Accidente en la calle 100 con carrera 53 en Bogotá: con las llantas hacia arriba quedó un carro en aparatoso volcamiento

Un accidente en la calle 100 con carrera 53 en Bogotá generó fuerte congestión vehicular en la mañana de este viernes, luego de que un vehículo particular blanco quedara volcado con las llantas hacia arriba en plena vía. El aparatoso volcamiento ocurrió en el sentido norte - sur, afectando también la movilidad en el corredor occidente - oriente.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el accidente de tránsito en Bogotá obligó a la rápida intervención de las autoridades. Al lugar fueron asignadas una unidad de Tránsito, equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, un grupo guía y una ambulancia, con el objetivo de atender la emergencia y restablecer la movilidad en la zona lo antes posible.

Carro quedó con las llantas hacia arriba tras accidente en la calle 100 en Bogotá

Las imágenes del siniestro muestran el automóvil completamente invertido sobre el asfalto, lo que obligó a cerrar parcialmente el carril mientras se adelantaban las labores de inspección y retiro del vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas lesionadas ni las causas exactas del volcamiento en la calle 100, aunque no se descarta que el exceso de velocidad o una maniobra indebida estén relacionados con el hecho.

La movilidad en la calle 100 con carrera 53 presentó alta congestión durante varias horas, especialmente en uno de los corredores más transitados del norte de la capital. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se normalizaba el tráfico.

Este nuevo siniestro vial en Bogotá se registra en un contexto en el que la ciudad ha intentado frenar el aumento de víctimas en las vías. En 2025, la capital logró revertir la tendencia creciente de muertes por accidentes de tránsito, con una reducción cercana al 2 % frente a 2024, lo que representó 12 vidas salvadas. Además, durante el primer cuatrimestre del año pasado, la disminución alcanzó un 15 % en comparación con el mismo periodo anterior.

Uno de los datos más relevantes es que el mes de diciembre de 2025 registró una reducción del 20 % en fatalidades frente al mismo mes de 2024, reflejando un impacto positivo de las estrategias implementadas por la administración distrital.

Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes. Informes preliminares indicaron que hacia finales de 2025 se contabilizaban alrededor de 295 muertes en siniestros viales, con proyecciones que podrían acercarse a las 500 fatalidades en el consolidado anual. Los motociclistas y peatones continúan siendo los actores viales más vulnerables, ya que siete de cada diez siniestros mortales involucran a un motociclista.

Entre las medidas adoptadas por la ciudad se destacan más de 4.600 operativos de control de velocidad y la instalación de más de 200 resaltos en vías críticas, como la Avenida Boyacá y la Avenida Villavicencio, con el objetivo de reducir la accidentalidad.

A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. En 2025, Colombia cerró con más de 7.000 fallecidos por accidentes de tránsito, siendo nuevamente los motociclistas el grupo con mayor riesgo.

El accidente en la calle 100 con carrera 53 vuelve a poner en evidencia la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la prudencia al volante en una ciudad donde, pese a los avances, la seguridad vial sigue siendo un desafío prioritario.