“¡Quedé mínimo común múltiplo”: Fajardo al aprender los significados de frases de la generación Z

A través de las redes sociales el candidato presidencial, Sergio Fajardo, se dispuso a interpretar el entender las frases con las que se comunica la generación Z, que es la de los nacidos entre mediados de los 90 (aprox. 1995-1996) y principios de la década de 2010 (aprox. 2010-2012), que son parte de los electores en las próximas elecciones 2026.

En el ejercicio Fajardo debía responder lo que entendía con las expresiones que hoy utilizan los jóvenes de dicha generación, pero aprovechó para lanzar una fuerte pulla contra uno de sus principales contendores.

Fajardo generó reacciones al interpretar las frases que usan los de la generación Z

“'De Lulu’, lo más cercano que he oído yo de Lulu era la pequeña Lulú. Pero con la tilde en otra parte, no sé, no sé”, inicia diciendo en el video.

La expresión significa que es cuando una persona que proviene de la palabra en inglés delusional, que significa delirante o iluso. Se dice que nació en las comunidades de fanáticos de K-pop para describir a los que se creían que podrían tener una relación con su ídolo.

“‘Canon’, ¿la marca de cámara de fotografías o impresoras o qué?“, dijo el candidato. Sin embargo, la expresión significa que es un hecho demasiado importante, por lo que Fajardo agregó: ”¿mi momento canon va a ser posesionarme el 7 de agosto?, puede ser".

“‘POV’, ay pobre oportunista verraco (risas) ya no se usa plop", dijo. Pero, el significado es tener el punto de vista como de quien graba un video.

“‘El jura’, que es muy creído (risas) yo qué voy a saber", contestó; sin embargo, es que alguien está muy convencido de algo que no es cierto o tiene una percepción alterada de la realidad.

Sobre la expresión “quedé mínimo común múltiplo”, dijo: “no entiendo qué pretenden con eso. ¿Y no utilizan máximo común divisor" (risas). La persona que está con el candidato le dice: “Es lo que dicen los jóvenes para decir ‘quedé impactada’”.

A lo que Fajardo agregó: “¿De verdad hay alguien que cree que Abelardo De la Espriella va a luchar contra la corrupción? ¡Quedé mínimo común múltiplo!“.