Prográmese: Darán curso gratuito para motociclistas novatos en Bogotá

Bogotá es sin duda una de las ciudades más caóticas cuando de movilidad se habla. Y es que, en las vías de la ciudad existen diversos actores viales que a diario se transportan de un lado a otro. Lo anterior, ha llevado a que el parque automotor de la ciudad esté en su mayoría compuesto por motociclistas, una alternativa que ha inundado la ciudad.

Precisamente, ante este auge de conductores con motocicleta, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá se realizan diversas campañas de concientización para quienes apuestan por una movilidad en dos ruedas.

De acuerdo con el más reciente anuncio de la Secretaría, invitan a las y los motociclistas de la ciudad, que lleven dos años o menos conduciendo moto, a participar de manera gratuita en el curso teórico práctico de conducción que se adelantará este sábado 21 de febrero.

Cabe destacar que para participar en la jornada, se debe hacer una inscripción previa a través del formulario disponible ingresando en la página oficial de la convocatoria.

El curso, se realizará de 7:30 a. m. a 12:00 m en la Avenida Villavicencio con carrera 38- Bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar.

¿Qué enseñarán en el curso gratuito para conductores novatos de motos en Bogotá?