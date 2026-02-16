Video registró el pánico en Chapinero: vendedora se armó con un palo y salvó a un hombre de ser apuñalado

Un fuerte episodio de inseguridad sacudió las calles de la localidad de Chapinero este fin de semana, luego de que un grupo de sujetos armados con cuchillos de gran tamaño persiguiera a varios transeúntes. En medio del caos, una vendedora de comida rápida intervino con un palo de madera para evitar que apuñalaran a un ciudadano que había tropezado y caído al asfalto durante lo que sería su huida.

Caos y persecución a la vista de todos

Las imágenes, difundidas en la plataforma X durante el 15 de febrero, documentan el pánico vivido en una intersección comercial del sector en horas de la noche. En la grabación se observa a varias personas corriendo desesperadamente para esquivar a los atacantes, quienes amenazaban a los presentes portando armas blancas descritas por los denunciantes como “cuchillos de carnicero”.

La tensión del clip, alcanza su punto crítico cuando un hombre cae en la mitad de la vía, quedando a merced del grupo armado. Es en ese momento que una mujer que se encontraba trabajando de un puesto de lo que parece ser perros calientes ubicado en la acera, toma un palo de madera y se enfrenta directamente a los delincuentes para frenar la agresión.

Al cierre de la secuencia en video, la cámara enfoca a uno de los hombres en el lugar con una mancha de lo que sería sangre en su chaqueta, por lo que se asume que se presentaron heridos durante el altercado. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre este hecho.

Reclamos por el abandono de las autoridades

La difusión del material desató una ola de reclamos inmediatos hacia la administración local. Quienes compartieron y viralizaron la denuncia en redes sociales señalaron directamente la nula reacción de la fuerza pública durante el ataque.

“La inseguridad se toma espacios que deberían ser seguros y las autoridades distritales y la Policía brillan por su ausencia”, detalla la publicación, cuestionando la falta de planes de choque para proteger a las personas en zonas que tradicionalmente tienen un alto flujo nocturno.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha emitido un reporte sobre el estado de salud de la persona que aparece ensangrentada en el video, ni ha confirmado si se lograron capturas luego esta persecución armada en el nororiente de la ciudad.

Este panorama de violencia en las calles concuerda con las alarmantes cifras expuestas en un reciente debate de control político en el Concejo de Bogotá, donde se reveló el incremento de seis delitos de alto impacto durante la administración de Carlos Fernando Galán. Ante esta realidad, el concejal Julián Espinosa cuestionó el discurso oficial: “Bogotá hoy tiene más homicidios, más violencia con armas de fuego, más riñas y una alerta grave por secuestro. Eso no se puede tapar con comparaciones convenientes ni con titulares optimistas. La ciudad necesita respuestas, no relatos”.

A estas alertas se suma el alza del 14 % en los homicidios, un incremento del 38 % en delitos sexuales, un 32 % más en violencia intrafamiliar y un 2 % en lesiones personales frente al cierre del gobierno anterior. Estas estadísticas, divulgadas al 22 de enero en el Concejo, impacta directamente en el clima social, pues según los datos de la iniciativa Bogotá Cómo Vamos citados en la plenaria, la percepción de inseguridad en la capital alcanzó su nivel más alto desde 2008.