Avanza investigación por asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte en Bogotá: hay nuevas pistas del caso

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte, ocurrido esta semana en el norte de Bogotá, donde también fue ultimado su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en un ataque atribuido a sicarios. Mientras se recopilan pruebas, crecen las preguntas sobre los móviles del crimen y sobre quiénes estarían detrás de este doble homicidio que ha generado conmoción en el sector empresarial.

Lea también:Revelan video del momento exacto en que sicario asesinó al empresario Gustavo Aponte y a su escolta en Bogotá

Desde la funeraria donde se realizaron las exequias, Gustavo Adolfo Aponte, padre del empresario, expresó el dolor de la familia y exigió respuestas. “Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Gustavo Andrés era una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho. No tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad”, afirmó visiblemente afectado a Noticias Caracol.

Avanza investigación por asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta en Bogotá

Para los investigadores, se trató de un atentado planeado minuciosamente. Las primeras indagaciones indican que hubo seguimientos previos a las rutinas del empresario y una estrategia para que el sicario, quien vestía con corbata y ropa formal, pasara desapercibido entre los transeúntes. Según los reportes preliminares, existiría una red criminal detrás del asesinato.

“Ya hemos analizado unos videos, estamos haciendo recorridos y avanzamos en la identificación de las personas. Es un proceso con órdenes de policía judicial avaladas por un juez de garantías. La investigación va como debe ir, con personal dedicado exclusivamente a este caso”, explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Una de las hipótesis principales apunta a un posible caso de extorsión. Fuentes cercanas al proceso indican que Gustavo Aponte habría recibido amenazas, una situación que no es ajena a los empresarios del gremio arrocero. Desde Fedearroz señalaron que las llamadas extorsivas son un riesgo frecuente para quienes integran este sector productivo, especialmente en regiones donde operan estructuras criminales.

En el marco de la investigación, las autoridades han revisado más de 50 horas de grabación de cámaras de seguridad, lo que permitió la identificación de al menos uno de los sicarios implicados en el ataque. Estos registros, junto con testimonios y entrevistas, son considerados piezas clave para reconstruir el recorrido de los agresores antes y después del crimen.

El caso vuelve a poner en evidencia el fenómeno del sicariato en Colombia, que, según expertos en seguridad, presenta cifras en aumento. Estimaciones señalan que actualmente tres de cada cuatro homicidios en el país estarían relacionados con este tipo de modalidad criminal, lo que refleja el nivel de organización y profesionalización de estas redes.

La historia de la familia Aponte también está marcada por hechos de violencia. A comienzos de los años 90, el abuelo de Gustavo Andrés fue víctima de un secuestro por parte de la guerrilla, episodio que llevó al empresario a asumir la dirección de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, dedicada a obras sociales y comunitarias. Desde allí, allegados lo recuerdan como un líder solidario y profundamente comprometido con causas humanitarias.

“Nos duele el corazón porque no solamente era el jefe, también era el padre de familia y una persona entregada a ayudar a los demás”, señalaron desde la fundación. Hoy, su familia y amigos claman justicia, mientras un fiscal especializado continúa al frente del proceso con el objetivo de esclarecer los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Las autoridades aseguran que el caso sigue siendo prioridad, y que cada nuevo elemento será determinante para establecer si el asesinato estuvo motivado por extorsión, ajustes de cuentas o intereses criminales vinculados al entorno empresarial.