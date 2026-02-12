Bogotá

Movilidad en Bogotá: manifestaciones de recicladores generan caos vehicular y afecta operación de TransMilenio

Conozca las zonas y estaciones perjudicadas por el plan tortuga de este gremio.

Movilidad en Bogotá hoy jueves 12 de febrero. Manifestaciones de recicladores.
Movilidad en Bogotá hoy jueves 12 de febrero. Manifestaciones de recicladores. Foto: Bogotá Tránsito
Por Kewin Alarcón

Durante la mañana de hoy jueves 12 de febrero de 2026, se presenta una manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 19B hacia el occidente de la ciudad. Estas situación puede generar afectaciones en algunos servicios TransMizonales o troncales de TransMilenio.

Movilidad Bogotá hoy jueves 12 de febrero

Alta congestión en la avenida El Dorado por manifestación de organizaciones de recicladores 

Corte 8:33 a.m.

Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 43, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada.

Corte 8:01 a.m.

Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 40, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada.

Corte 7:45 a.m.

Bus varado en la localidad de Usaquén, en la Carrera 7 con calle 134, en sentido Norte - Sur. Unidad de tránsito Bogotá y grúa asignadas.

Corte 7:33 a.m.

Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 33, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la intersección. Rutas alternas: Calle 13, Calle 19, Av. Américas o Calle 53.

Corte 7:06 a. m.

Actualización: la manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con NQS, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial. Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.

Corte 6:43 a.m.

Se presenta manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 19B, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada.  Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último