Movilidad en Bogotá: manifestaciones de recicladores generan caos vehicular y afecta operación de TransMilenio

Durante la mañana de hoy jueves 12 de febrero de 2026, se presenta una manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 19B hacia el occidente de la ciudad. Estas situación puede generar afectaciones en algunos servicios TransMizonales o troncales de TransMilenio.

Movilidad Bogotá hoy jueves 12 de febrero

Alta congestión en la avenida El Dorado por manifestación de organizaciones de recicladores

Corte 8:33 a.m.

Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 43, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada.

Corte 8:01 a.m.

Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 40, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada.

Corte 7:45 a.m.

Bus varado en la localidad de Usaquén, en la Carrera 7 con calle 134, en sentido Norte - Sur. Unidad de tránsito Bogotá y grúa asignadas.

Corte 7:33 a.m.

Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 33, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la intersección. Rutas alternas: Calle 13, Calle 19, Av. Américas o Calle 53.

Corte 7:06 a. m.

Actualización: la manifestantes avanzan por la avenida El Dorado o calle 26 con NQS, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial. Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.

Corte 6:43 a.m.

Se presenta manifestación con caravana que avanza por la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 19B, en sentido oriente a occidente, generando afectación vial en la calzada. Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.