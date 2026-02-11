Tiroteo en plena Zona Rosa de Bogotá: reportan víctimas frente a famoso gimnasio

El tiroteo se presentó en la carrera séptima con calle 85

Habitantes y transeúntes de la localidad de Chapinero alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en un concurrido sector comercial al norte de Bogotá

El incidente tuvo lugar específicamente a la altura de la calle 85 con carrera séptima (dirección #7-13), un punto central de la ciudad donde convergen oficinas, residencias y establecimientos comerciales, justo frente a las instalaciones de un gimnasio de cadena reconocido.

Reporte preliminar y respuesta inmediata

Según los primeros informes recopilados en la zona, el ataque armado se produjo en plena vía pública. Aunque la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra en el proceso de verificación y acordonamiento del área, confirmaron el incidente e informaron que los heridos ya fueron trasladados a un centro asistencial.

El material audiovisual captado por testigos y difundido rápidamente a través de redes sociales evidencia la magnitud del suceso.

Tiroteo hoy en norte de Bogotá Archivo: Laura Cano, Publimetro Colombia

NOTICIA EN DESARROLLO...