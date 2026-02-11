Programa del Distrito entrega apoyos para cubrir salario mínimo hasta de $800.000 por cada trabajador

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), puso en marcha la estrategia o programa ‘Salvavidas al Empleo’, una medida temporal y focalizada que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de la ciudad durante la transición generada por el aumento del salario mínimo, con el fin de proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 27 de febrero de 2026.

El programa contempla un apoyo económico por cada trabajador o trabajador formal que devengue un salario mínimo, cuyo monto varía según el sexo registrado en la cédula: $ 800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y $ 700.000 para hombres.

El programa ‘Salvavidas al Empleo’ busca entregar 10 mil incentivos para apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas con el propósito de que cada trabajador que reciba un salario mínimo mantenga su empleo y siga generando ingresos para su familia.

¿Cuáles son los requisitos y cómo acceder al programa ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá?

Para acceder a este incentivo, las micro y pequeñas empresas deben estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), contar con residencia y operación efectiva en Bogotá DC, y pertenecer a los sectores de alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, así como transporte y almacenamiento.

Cronograma de ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá

Las micro y pequeñas empresas interesadas en postularse encuentran la información y el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/2026/salvavidas/

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes, 27 de febrero de 2026 y deberán presentar la siguiente documentación:

1- Copia del RUT de la empresa.

2- Copia de los contratos de trabajo de empleadas o empleados a postular en donde consten fechas de vigencia y que la remuneración es equivalente a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

3- Copia de cualquiera de los documentos de identidad de las empleadas o empleados a postular.

4- Certificación bancaria de la empresa

Durante marzo de 2026 se notificará a las empresas que cumplieron los requisitos y quedaron habilitadas para acceder al incentivo. Entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de cada trabajador y trabajador postulado al programa. Los pagos del incentivo se realizarán a partir de abril, una vez los empresarios presentaron la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).