Lomas Pijaos II: La nueva apuesta de Bogotá para revolucionar la vivienda social en Rafael Uribe Uribe

La transformación urbana de Bogotá no se detiene. En un esfuerzo conjunto por reducir el déficit habitacional y revitalizar sectores estratégicos, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), junto a la Caja de la Vivienda Popular (CVP), ha dado luz verde al ‘Concurso de Predios 3.0’.

Esta ambiciosa iniciativa busca a los mejores desarrolladores inmobiliarios para dar vida al proyecto Lomas Pijaos II, una apuesta que promete no solo entregar techos, sino hogares dignos y modernos en el sur de la capital.

Un proyecto de alto impacto en 3.202 m²

El corazón de esta convocatoria se encuentra en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Allí, en un lote estratégico de más de 3.000 metros cuadrados, se proyecta la construcción de al menos 242 unidades habitacionales. La distribución contempla tanto Vivienda de Interés Prioritario (VIP) como Vivienda de Interés Social (VIS).

A diferencia de los proyectos tradicionales, el Concurso de Predios 3.0 pone la lupa en la calidad del diseño. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha enfatizado que las propuestas ganadoras deberán destacar por:

Flexibilidad funcional: Viviendas que se adapten a las dinámicas familiares actuales.

Entorno urbano: Priorización de zonas comunes que fomenten el tejido social.

Soporte integral: Garantía de viabilidad técnica, jurídica y financiera desde el día uno.

Fechas críticas: ¿Cuándo y cómo participar?

Para los constructores y desarrolladores interesados, el reloj ya está corriendo. El proceso se gestiona íntegramente a través de la plataforma SECOP II, garantizando una transparencia absoluta en la selección.

Actualmente, el proceso atraviesa su etapa más participativa: la recepción de observaciones a los borradores de los Términos de Referencia (TDR). Esta es la oportunidad para que el sector privado sugiera ajustes y aclare dudas que permitan una competencia equilibrada.

Calendario de hitos para febrero de 2026:

6 de febrero: Se realizó la visita técnica al predio (Diagonal 35 Sur No. 10F–71).

9 de febrero: Vence el plazo para enviar observaciones a los TDR.

11 de febrero: Publicación oficial de las respuestas a los comentarios recibidos.

25 de febrero: Fecha límite para la presentación formal de ofertas económicas y técnicas.

El acceso a los pliegos y la radicación de documentos debe realizarse exclusivamente por el link oficial del SECOP II disponible en los canales de RenoBo.

Más que ladrillos: Revitalización con propósito

Bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital del Hábitat, este concurso no es un hecho aislado. Representa la visión de una ciudad que utiliza sus predios distritales con vocación social para generar valor público. Al involucrar a los desarrolladores en un modelo de selección abierta, RenoBo busca asegurar que el proyecto Lomas Pijaos II sea un referente de arquitectura social en Bogotá.

Con reglas claras y una estructura de mercado sólida, la capital se encamina a cumplir su promesa de generar vivienda asequible, demostrando que la eficiencia técnica y la transparencia pueden ir de la mano en beneficio de la ciudadanía.