Hombre se bajó los pantalones en TransMilenio para hacer sus necesidades y quedó captado en video

Hombre se bajó los pantalones en TransMilenio para hacer sus necesidades

Para nadie es un secreto que en Transmilenio se viven hechos muy inusuales y particulares, que sería imposible de creer si no quedan captados en cámara.

En este caso, un hombre se habría bajado los pantalones en pleno articulado para hacer sus necesidades.

A través de TikTok se difundió un video que causó mucha impresión, pues un hombre sacó su celular para grabar cuando se dio cuenta de que otro pasajero tenía problemas digestivos y no le dio pena intentar hacer sus necesidades en el TransMilenio.

Lo que se alcanza a percibir en el corto video es que el sujeto se baja los pantalones y se acomoda para intentar hacer sus necesidades, hecho que espanta inmediatamente a varios pasajeros que estaban cerca, quien rápidamente intentar irse, y algunos, le gritan al conductor que por favor abra la puerta.

Por supuesto, los comentarios a este video no se hicieron esperar y a continuación se lo presentamos:

- “Solo quiero pensar que es IA 😷”

- “Es mejor perder un amigo que una Tripa😅"

- “Uyyy no lo puedo creer😠"

- “Uy no terrible qué asco”

- “ya no duele pancha”