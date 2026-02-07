Disfrazado bailó Juan Manuel Galán en la Noche de Guacherna en Barranquilla

La tradicional Noche de Guacherna volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval de Barranquilla, al reunir a cerca de 550 mil personas en la carrera 44 para disfrutar del desfile nocturno que marca oficialmente el inicio de las festividades más importantes de la capital del Atlántico.

Para leer: Candidato al Senado de Fuerza Ciudadana falleció después de participar en un acto político

El evento, considerado el único desfile nocturno del Carnaval, contó con la participación de más de 22 mil artistas y hacedores del Carnaval, quienes llenaron las calles de música, luces, comparsas, disfraces y expresiones culturales que representan la identidad del Caribe colombiano.

La Guacherna reunió a miles en Barranquilla y dejó imágenes virales de Juan Manuel Galán

Entre los asistentes llamó especialmente la atención el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien fue visto desfilando disfrazado en una de las comparsas de fantasía. Galán participó ataviado con un colorido traje y una pechera con plumas, integrándose al recorrido como cualquier otro bailarín, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

En varios videos compartidos en plataformas digitales, se observa al precandidato bailando, saludando al público y tomándose fotografías con los asistentes. Algunos espectadores incluso le comentaron en tono jocoso que debía dejar de correr y tomarse el desfile con más calma, ya que se le veía algo afanado durante el recorrido.

La presencia de Juan Manuel Galán en la Guacherna no pasó desapercibida, pues este tipo de escenarios se han convertido en una vitrina clave para los políticos que buscan fortalecer su imagen en la región Caribe. En ese contexto, el aspirante a la Presidencia aprovechó su visita a Barranquilla para reiterar que su campaña rumbo a las elecciones de 2026 continúa avanzando, a pesar de que algunas encuestas no lo ubican aún entre los primeros lugares de intención de voto.

Galán aseguró que su proyecto político se encuentra en una fase de consolidación territorial, con recorridos regionales, encuentros ciudadanos y fortalecimiento de equipos programáticos en distintas zonas del país. Según explicó, su propuesta se enfoca en ejes como la seguridad, la educación, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.

El precandidato también señaló que las encuestas representan solo una “fotografía del momento” y sostuvo que su estrategia apunta a crecer a mediano plazo, especialmente entre votantes indecisos y sectores de centro que buscan una alternativa frente a la polarización política.

Asimismo, destacó la importancia de los mecanismos de consulta y alianzas políticas, reiterando su disposición a participar en procesos democráticos que permitan definir candidaturas de manera transparente de cara al panorama electoral de 2026.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró el éxito de la jornada y resaltó el comportamiento ejemplar de los asistentes. “Barranquilla estuvo inmensa en la gran noche de Guacherna”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, la noche cerró con cero homicidios, reflejando el compromiso ciudadano y el trabajo articulado de las autoridades en materia de seguridad. “Gracias a los barranquilleros por demostrar que sabemos disfrutar el Carnaval con respeto y responsabilidad”, añadió Char.

La Guacherna 2026 se consolida así como una celebración multitudinaria que combina tradición, alegría y convivencia, marcando un inicio exitoso para las fiestas del Carnaval de Barranquilla y reafirmando su importancia cultural a nivel nacional.