Fisicoculturista experimentado que entrenaba todos los días, murió tras desplomarse en famosa cadena de gimnasios en Bogotá

Lo que comenzó como una jornada habitual de ejercicio terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy sacude a la comunidad deportiva de la capital. Un fisicoculturista experimentado, que entrenaba todos los días en una reconocida cadena de gimnasios, murió tras desplomarse mientras realizaba su rutina en una sede de Smart Fit en Bogotá, un hecho que ha despertado conmoción, dolor e intensos cuestionamientos sobre los protocolos de emergencia en gimnasios, según un informe de Noticias Caracol.

Para leer: Se revive el asesinato del futbolista Andrés Escobar: pieza clave del crimen terminó muerto en hechos confusos

El deportista fue identificado como Juan Sebastián Anzola Quintero, conocido por sus amigos como Sebas, un joven dedicado al fisicoculturismo y activo en redes sociales, donde compartía constantemente su progreso físico y su disciplina diaria. El fallecimiento ocurrió el pasado 4 de febrero, en horas de la tarde, en la sede de Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba, mientras realizaba ejercicios de levantamiento de pesas.

Conmoción en Smart Fit Suba: fisicoculturista murió tras colapsar en plena rutina de pesas

Según relataron testigos, el joven se descompensó de manera repentina y cayó al suelo frente a otros usuarios del gimnasio. La escena generó momentos de angustia y confusión entre quienes se encontraban entrenando, algunos de los cuales intentaron auxiliarlo de inmediato mientras alertaban al personal del establecimiento para activar los protocolos de emergencia.

Pese a los esfuerzos iniciales, el fisicoculturista falleció dentro de las instalaciones. Con el paso de las horas, versiones del hecho comenzaron a circular en redes sociales, donde amigos, conocidos y miembros de la comunidad fitness expresaron su tristeza, incredulidad e incluso indignación por lo ocurrido.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Andrés Montoya, fisicoculturista y amigo cercano de la víctima, quien publicó un video en su cuenta de Instagram cuestionando la respuesta del gimnasio ante la emergencia médica.

“Realmente me causa mucho dolor ver que, por lo que fue la negligencia de Smart Fit, por no tener personas preparadas para este tipo de situaciones y con los equipos correspondientes”, afirmó Montoya, visiblemente afectado por la muerte de su amigo.

El deportista también sostuvo que, aunque no se puede asegurar que el desenlace hubiera sido diferente, sí existía la posibilidad de que el resultado cambiara con una atención más rápida. “No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro”, señaló. Según su relato, durante más de 25 minutos varias personas intentaron auxiliar a Juan Sebastián sin que se autorizara su traslado inmediato a un centro médico cercano.

Montoya agregó que incluso un uniformado habría indicado que se podía intentar el traslado al hospital, dado que no se trataba de un crimen. “El Hospital de Suba queda a una cuadra y media y Smart Fit no dejó”, aseguró.

Otra de las críticas se centró en que el gimnasio reabrió al día siguiente, como si nada hubiera ocurrido. Este hecho generó molestia entre usuarios, quienes cuestionaron la falta de un pronunciamiento visible. “Ayer falleció una persona en Smart Fit Suba y hoy abrieron muy a las 5 a. m., sin siquiera un comunicado”, escribió una usuaria.

Más allá de las denuncias, el caso abrió un debate más amplio sobre los riesgos del alto rendimiento físico, la autoexigencia extrema, el uso de suplementos deportivos y la presión estética dentro del mundo fitness. Varios usuarios hicieron un llamado a entrenar de forma responsable y con controles médicos constantes.

“Esto también es un llamado de conciencia para todo el gremio del gimnasio y para quienes usan diferentes suplementos: es fundamental cuidarnos y acudir a nuestros médicos si algo no está bien”, expresó otra usuaria.

¿Qué dijo Smart Fit sobre lo ocurrido?

Ante la repercusión del caso, Smart Fit Colombia emitió un comunicado oficial en el que informó que Juan Sebastián Anzola Quintero presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba.

Según la empresa, el equipo de brigadistas certificados actuó de forma inmediata, aplicando maniobras de reanimación, utilizando un desfibrilador externo automático (DEA) y activando el protocolo de emergencia.

“Pese a todos los esfuerzos realizados, el usuario falleció antes de ser trasladado a un centro médico”, indicó la compañía, que también expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la seguridad de sus usuarios.

Mientras continúan las reacciones y las solicitudes para revisar los protocolos de atención en gimnasios, familiares y amigos se preparan para despedir a Juan Sebastián en Bogotá. Quienes lo conocieron aseguran que, más allá de su fortaleza física, era un joven de gran calidad humana, disciplina y pasión por el deporte.