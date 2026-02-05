Ladrón murió electrocutado por los mismos cables que pretendía robarse en Colombia

Un trágico hecho se registró en la noche del martes 3 de febrero en el municipio de Magangué (Bolívar), donde un presunto ladrón perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cables de cobre en una edificación abandonada.

La víctima fue identificada como Eduardo Luis Atencia, conocido en la zona con el alias de ‘El Chibolo’, quien falleció en el antiguo edificio de Telecom, ubicado en el parque Las Américas, uno de los sectores más concurridos de esta población ribereña.

Magangué: hombre falleció tras recibir descarga eléctrica mientras hurtaba cableado en parque Las Américas

De acuerdo con versiones de medios locales y testigos, Atencia llegó hasta la estructura durante la noche, subió a una de las áreas internas del edificio y comenzó a desprender varios cables eléctricos con el objetivo de hurtarlos y venderlos posteriormente en una chatarrería, debido al valor comercial del cobre.

Sin embargo, en medio de la maniobra, fue alcanzado por una fuerte descarga eléctrica, que lo dejó gravemente herido. Moradores del sector se dieron cuenta de lo ocurrido tras escuchar los gritos de auxilio y notar un repentino bajón de energía en varias viviendas cercanas.

El hombre fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado de urgencia a un centro médico de Magangué, pero murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la electrocución.

Quién era ‘El Chibolo’

Según habitantes del municipio, Eduardo Luis Atencia vivió durante varios años en el barrio Dos de Noviembre, donde era conocido también con el apodo de ‘Pelo de zorra’. Personas cercanas aseguraron que cayó en el consumo de drogas, situación que marcó un deterioro progresivo en su vida personal y social.

Familiares y conocidos señalaron que fue muy difícil lograr que retomara un proceso de sobriedad, y que en los últimos años se le veía frecuentemente en zonas públicas del municipio.

Las autoridades confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y verificar si el sitio contaba con señalización o medidas de seguridad, pese a tratarse de una edificación aparentemente abandonada.

Antecedentes judiciales

‘El Chibolo’ no era un desconocido para las autoridades ni para la comunidad. En marzo de 2021, su nombre apareció en medios de comunicación luego de ser señalado de robar las ofrendas de la Basílica Menor del Santísimo Cristo Milagroso, en el municipio de Mompox.

En esa ocasión, quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió su identificación. Aunque posteriormente fue dejado en libertad, días después volvió a ser capturado cuando le encontraron base de coca, que presuntamente distribuía en zonas cercanas a parques y colegios.

Desde entonces, su reputación quedó marcada en Magangué, donde muchos lo catalogaban como un delincuente recurrente.

Parque Las Américas, en el foco de la inseguridad

El parque Las Américas, lugar donde ocurrió el hecho, ha sido noticia en los primeros días de 2026 por múltiples situaciones de inseguridad, entre ellas robos, consumo de estupefacientes y al menos dos asesinatos con arma blanca.

Ante este panorama, la Gobernación de Bolívar anunció que el parque está siendo objeto de una intervención integral, con el fin de recuperar el espacio público y mejorar las condiciones de seguridad para los ciudadanos.

El caso de ‘El Chibolo’ vuelve a encender las alertas sobre los riesgos del hurto de cableado eléctrico, una práctica frecuente en varias regiones del país, que no solo genera pérdidas económicas, sino que también pone en peligro la vida de quienes se involucran en este tipo de actividades ilegales.