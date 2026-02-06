La representante Jennifer Pedraza denunció ante la Procuraduría a la esposa de MinSalud

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció ante la Procuraduría General de la Nación a Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntamente haber intervenido en decisiones administrativas pese a encontrarse en conflicto de interés.

Lea también:Las declaraciones más polémicas de Petro en Washington D. C.: dijo que “estamos mejor en salud” y señaló al CNE de desviar dineros

De acuerdo con la congresista, la funcionaria habría participado en varios procesos relacionados con intervenciones a hospitales y EPS, a pesar de haber presentado previamente un impedimento formal para actuar en este tipo de asuntos. Por esta razón, Pedraza solicitó al Ministerio Público la apertura de una indagación preliminar disciplinaria, con el fin de establecer si existieron faltas disciplinarias, posibles abusos de poder y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Procuraduría evalúa denuncia contra Beatriz Gómez, esposa del ministro Jaramillo, por presuntas irregularidades

En los hechos expuestos ante la Procuraduría, la representante recordó que Beatriz Gómez Consuegra presentó el 28 de abril de 2023 un impedimento general, consignado a puño y letra, en el que manifestaba que no podía intervenir en asuntos relacionados con las funciones del Ministerio de Salud, debido al vínculo directo con su esposo, quien dirige esa cartera desde el año 2023.

Sin embargo, según la denuncia, la funcionaria habría participado activamente en la Resolución de intervención forzosa del Hospital Nazareth de Uribia, en el departamento de La Guajira, y además habría dado un concepto favorable para el nombramiento de la agente interventora de ese centro asistencial.

La congresista también señaló que Gómez Consuegra habría tenido participación directa en otros procesos similares. Entre ellos, la posesión “personal” de los interventores del Hospital Local de Cartagena de Indias, en Bolívar, y del Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., ubicado en Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con la denuncia conocida, la superintendente delegada también habría intervenido en discusiones claves sobre intervenciones a EPS, e incluso habría tenido injerencia en la aprobación de la terna para interventor de Sanitas, una de las principales entidades promotoras de salud del país.

“Es un hecho notorio: Beatriz es funcionaria y también esposa del ministro Jaramillo. Pese a este vínculo y al impedimento que ella firmó con su puño y letra, reconociendo que el interés del MinSalud le impide actuar, ha tenido injerencia directa en hospitales y EPS”, afirmó Jennifer Pedraza.

La representante sostuvo que la situación podría configurar un caso de conflicto de interés, ya que las decisiones tomadas por la funcionaria tendrían relación directa con el sector que lidera su esposo como ministro. En ese sentido, insistió en que corresponde a la Procuraduría determinar si se incurrió en irregularidades administrativas y disciplinarias.

La denuncia se suma a otros debates recientes sobre la gestión del Ministerio de Salud y el papel de la Superintendencia de Salud en los procesos de intervención de entidades hospitalarias y EPS, en medio de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

Por ahora, se espera que el Ministerio Público evalúe la documentación presentada por la congresista y defina si procede la apertura formal de una investigación disciplinaria contra Beatriz Gómez Consuegra, en un caso que ha generado amplio debate político y jurídico por posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública.