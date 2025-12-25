Jennifer Pedraza le exigió al Gobierno revelar el plan para invertir recursos que le quitarán a Colfuturo

En la mañana de este jueves 25 de diciembre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza manifestó su desacuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con los dineros que le venía girando a la fundación Colfuturo, reconocida por ayudar a financiar los estudios de los colombianos en el exterior.

Según reveló Colfuturo el pasado 23 de diciembre, el próximo año finalizará el convenio que tenían con el Gobierno Nacional y, en esa medida, tendrán que cambiar las condiciones de su Programa Crédito Beca.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, arremetió contra la fundación y señaló que no estaba haciendo un manejo adecuado de los dineros que le daba el Estado colombiano.

“Mientras que Duque redujo el presupuesto de la educación en pesos constantes, nosotros lo subimos en 45%. Mire lo que ustedes hicieron en Colfuturo administrado por banqueros y organizaciones privadas: cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuantos hijos de megarricos ayudaron? Está la tabla del egoismo social en Colfuturo (SIC)“, comentó el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

Con el tuit, publicó una gráfica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la cual se observaba la distribución de los beneficiarios de los créditos-beca por estratos socioeconómicos.

Según esas cifras, el 70 % de los estudiantes eran de estratos 4, 5 y 6; el 21 % de estrato 3 y el 9 % de estratos 1 y 2.

“El problema es hacerlo bien”: Jennifer Pedraza sobre el manejo de recursos educativos

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó duramente la posición del Gobierno Nacional y señaló que no ha tenido una ejecución presupuestal adecuada en el rubro de ciencia.

“En 2023–2024 el Gobierno no ejecutó ni un peso de las Regalías para Ciencia. Entre esos, había $400 mil millones para formar 1.000 doctores en el exterior. Si no lograron ejecutar en ese entonces, ¿cómo insinúan que van a reemplazar Colfuturo? A veces el problema no es público vs. privado, es hacerlo y hacerlo bien", comentó Jennifer Pedraza.

Además, cuestionó duramente en qué se invertirán los recursos que ya no irán a Colfuturo.

“Si le quitan los recursos de 2026 a Colfuturo YA DEBEN presentar el plan de acción para reemplazar estas becas con un programa que sea igual o mejor que Colfuturo. Y eso implicaría un diseño y un testeo previo, convenios con Universidades, etc.”, concluyó la representante a la Cámara.