Ecuador confirma reunión con delegación colombiana en medio de tensión por guerra arancelaria

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó que este viernes se llevará a cabo una reunión privada con una delegación de alto nivel proveniente de Colombia, en medio de la creciente tensión diplomática y comercial entre ambos países por la llamada guerra arancelaria.

Desde la Cancillería ecuatoriana señalaron que el encuentro será entre cancilleres y autoridades de ambos gobiernos, aunque no se precisaron ni la hora ni el lugar de la cita. “Efectivamente hoy se llevará a cabo la reunión entre cancilleres más autoridades de los dos países. Será una reunión privada sin cobertura”, indicaron fuentes oficiales, sin confirmar si al término del diálogo se emitirá un comunicado conjunto.

La delegación colombiana estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quienes estarán acompañados por representantes de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energía, Justicia y directivos de la petrolera estatal Ecopetrol. Según la Cancillería colombiana, el objetivo central del encuentro es avanzar en entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos para el restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético.

La reunión se produce tras la escalada de medidas económicas adoptadas por ambos países en las últimas semanas. El pasado 1 de febrero, el Gobierno de Daniel Noboa impuso un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, argumentando una supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de su vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera de 586 kilómetros que comparten ambas naciones.

En respuesta, Colombia anunció aranceles también del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, además de suspender las ventas de energía eléctrica hacia Ecuador, una medida que afectó especialmente a varias zonas del sur del país. Posteriormente, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de Ecopetrol por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de los principales corredores energéticos del país.

Este endurecimiento de posiciones ha generado preocupación en sectores empresariales y productivos de ambos lados de la frontera, especialmente en regiones que dependen del comercio binacional, el transporte de hidrocarburos y la cooperación energética. Analistas consideran que la reunión podría marcar un primer paso para desescalar el conflicto y abrir un canal de negociación formal.

Desde Bogotá, el Gobierno colombiano aseguró que su delegación espera ratificar el ofrecimiento de apoyo a Ecuador para fortalecer el control de la delincuencia organizada transnacional, uno de los principales argumentos utilizados por Quito para justificar las sanciones económicas.

Ecuador atraviesa desde 2024 un escenario de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Esta estrategia de seguridad se implementó tras una escalada de violencia sin precedentes que convirtió al país en uno de los más golpeados por el crimen en la región. De hecho, Ecuador cerró 2025 con un récord histórico de homicidios, al registrar 9.216 muertes violentas, según cifras oficiales.