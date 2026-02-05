Ojo: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

El próximo jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se realizará la versión número 28 del ‘Día sin Carro y sin Moto’.
¿Cuál es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá?
Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.
Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Durante la jornada, no podrán circular
- Carros y motos particulares.
- Carros con permiso de pico y placa solidario
- Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
- Vehículos híbridos o a gas.
- Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
- Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.
Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.
Sí podrán circular
- Transporte público.
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
- Transporte para personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar.
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
- Servicio públicos domiciliarios.
- Destinado al control de tráfico.
- Caravana presidencial.
- Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
- Vehículos diplomáticos o consular.
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
- Carrozas fúnebres.
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
- Transporte de valores.
El ‘Día sin Carro y sin Moto’ se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.