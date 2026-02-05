Ojo: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Esta es la multa por transitar durante el 'Día sin Carro y sin Moto' en Bogotá

El próximo jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se realizará la versión número 28 del ‘Día sin Carro y sin Moto’.

¿Cuál es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá?

Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante la jornada, no podrán circular

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Sí podrán circular

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

El ‘Día sin Carro y sin Moto’ se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.