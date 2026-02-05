Bogotá

Ojo: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Tenga en cuenta las restricciones y excepciones de vehículo, así como también la hora en que finaliza la medida.

Por Kewin Alarcón

El próximo jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se realizará la versión número 28 del ‘Día sin Carro y sin Moto’.

¿Cuál es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá?

Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo. 

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante la jornada, no podrán circular

  • Carros y motos particulares.
  • Carros con permiso de pico y placa solidario
  • Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
  • Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
  • Vehículos híbridos o a gas.
  • Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
  • Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.  

Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Sí podrán circular

  • Transporte público.
  • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
  • Transporte para personas con discapacidad.
  • Vehículos de emergencia.
  • Transporte escolar.
  • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
  • Servicio públicos domiciliarios. 
  • Destinado al control de tráfico. 
  • Caravana presidencial.
  • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá. 
  • Vehículos diplomáticos o consular.
  • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
  • Carrozas fúnebres.
  • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
  • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
  • Transporte de valores.

El ‘Día sin Carro y sin Moto’ se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

