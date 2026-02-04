Fatal accidente en la Avenida Mutis involucró a un motociclista, camioneta y peatón: dos menores están heridos

En la tarde de este miércoles 4 de febrero, un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Mutis con Carrera 17, en sentido oriente - occidente que involucró a un motociclista, una camioneta y un peatón. Este último presuntamente habría fallecido en el lugar producto del impacto.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que el siniestro ocurrió a las 3:13 p.m., lo que obligó a los siguientes cierres viales: Avenida Mutis con carrera 16, ori-occ, Carrera 17 con Av. Mutis, S-N y Av. Mutis con carrera 19, Occ-Ori.

Igualmente se pudo conocer que dos menores de edad resultaron lesionados, cuando pasaban por la zona donde se presentó el accidente.

En redes sociales, filtraron videos del siniestro donde se observa que el vehículo involucrado chocó contra una vivienda fuertemente.

En el lugar fue necesaria la presencia de unidades de bomberos, ambulancias y criminalística, con el objetivo de investigar los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo.

Pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán fue consultado por medios de comunicación sobre el accidente de tránsito, donde expresó:

“Ya es motivo de investigación por parte de la autoridad judicial, para determinar la posible responsabilidad quien cometió el accidente. Lamentamos el hecho, acompañamos a las personas afectadas, entendemos que hay una persona que falleció, pero vamos a trabajar con todas las autoridades. (...) Es un llamado a la responsabilidad de los ciudadanos cuando conducen a respetar las señales de tránsito”.

Cifras de accidentes de tránsito en Bogotá durante 2025

Durante el año 2025, Bogotá registró 11,485 siniestros viales fosas, dejando un saldo de 553 personas fallecidas, según datos reportados a principios de 2026. A pesar de una reducción reportada en algunas estadísticas, la ciudad enfrentó una alta accidentalidad, con los motociclistas y peatones como los actores viales más vulnerables Engativá, Ciudad Bolívar y Suba fueron las localidades con mayores tasas de mortalidad.