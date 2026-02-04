Video: Halcón de la Policía ayudó a frustrar el hurto a una reconocida joyería en Antonio Nariño

Halcón de la Policía ayuda a frustrar el hurto a una joyería en Antonio Nariño

La Policía de Bogotá, a través de los uniformados de la estación de Antonio Nariño, logró la captura de cinco personas por los delitos de hurto y violación a domicilio. Según las autoridades, los detenidos participaron en el hurto a una joyería y con apoyo del helicóptero Halcón, se logró recuperar los elementos hurtados.

Lea también: Fatal accidente en la Avenida Mutis involucró a un motociclista, camioneta y peatón: dos menores están heridos

El hurto se frustró gracias a la información oportuna de la ciudadanía y la alerta que le hicieron llegar a las patrullas de vigilancia sobre varias personas que ingresaron de manera violenta a una joyería en el barrio Restrepo.

Estos hombres, mediante la modalidad de ventosa, habrían roto una de las paredes para acceder a este lugar. Pretendían hurtar joyas y relojes avaluados en cerca de 600 millones de pesos. Al notar la presencia de las autoridades, estos hombres intentaron escapar por los techos. Los uniformados, guiados por el helicóptero Halcón de la Policía, los persiguieron por los tejados de las viviendas aledañas y lograron capturarlos.

Durante el procedimiento, se les hallaron taladros, martillos, punteros, entre otras herramientas que habrían utilizado para cometer este hecho.

Es importante resaltar que estos capturados presentan anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y lesiones personales. Además, uno de estos hombres contaba con más de nueve antecedentes por otros delitos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen, y los elementos mencionados fueron incautados.

Policía frustró un hurto en cuestión de segundos y capturó a tres hombres en flagrancia

Este 31 de enero, uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos a la Estación de Policía Barrios Unidos, lograron la captura de tres hombres por el delito de hurto, así como la recuperación de un computador que había sido sustraído de un vehículo.

Los hechos se presentaron en el barrio Polo Club. Durante labores de patrullaje en la zona de atención, los policías observaron a varias personas debajo de un vehículo que se encontraba con las luces estacionarias encendidas. Al notar la presencia policial, uno de los presuntos delincuentes abordó otro automotor, mientras que otro intentó huir del lugar.