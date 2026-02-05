Enrique Peñalosa se preguntó: “¿Qué ha hecho Iván Cepeda para mejorar la vida de los pobres?"

El panorama político de la izquierda colombiana entró en una nueva fase luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la participación del senador Iván Cepeda, precandidato del Pacto Histórico, en la consulta interpartidista denominada ‘Frente por la vida’, programada para el próximo 8 de marzo. Tras esta decisión, el movimiento anunció su retiro del mecanismo y confirmó que Cepeda competirá de forma directa en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026.

La determinación del CNE se produjo luego de una votación cerrada de seis magistrados en contra y cuatro a favor, en la que fue necesario acudir a la figura de conjueces para destrabar el proceso. La controversia jurídica giró en torno a una posible doble participación en consultas, ya que Cepeda había sido elegido candidato del Pacto en octubre de 2025 con más de 1,5 millones de votos. Para los demandantes, esa situación le impedía volver a someterse a otro mecanismo de selección dentro del mismo proceso electoral.

A través de sus redes sociales, Iván Cepeda calificó la decisión como “arbitraria” y aseguró que se trata de una vulneración a los derechos políticos de su movimiento. “Me inscribiré para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios. Como no pueden vencernos en el debate democrático, recurren a maniobras antidemocráticas”, afirmó el senador, quien ahora se perfila como uno de los primeros candidatos oficialmente confirmados para las presidenciales de 2026.

Desde el Pacto Histórico, su vocero Gabriel Becerra reiteró que la colectividad se retirará de la consulta y convocará una gran alianza política con sectores sociales y ciudadanos. Según explicó, el objetivo es fortalecer una candidatura que enfrente lo que consideran una estrategia de exclusión institucional contra el progresismo.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó con dureza, calificando la decisión del CNE como un “golpe al derecho fundamental a elegir y ser elegido” e invitando a juristas a interponer acciones legales para restablecer lo que considera una vulneración constitucional.

Sin embargo, el anuncio de Cepeda no solo generó tensiones dentro de la izquierda, sino que también provocó reacciones desde otros sectores políticos. Uno de los más críticos fue el exalcalde y precandidato presidencial Enrique Peñalosa, quien cuestionó abiertamente la trayectoria del senador y su impacto real en la vida de los ciudadanos más vulnerables.

“¿Qué ha hecho Iván Cepeda para mejorar la vida de los pobres en Colombia?”, se preguntó Peñalosa. En su intervención, aseguró que no conoce resultados concretos de la gestión del senador en áreas clave como educación, vivienda, empleo o infraestructura. “¿Ha hecho colegios, hospitales, sistemas de transporte, proyectos de vivienda? Yo realmente no lo veo”, afirmó.

Peñalosa también señaló que la figura pública de Cepeda está asociada principalmente a su rol en procesos de negociación con grupos armados y a sus enfrentamientos políticos con el expresidente Álvaro Uribe, pero no a una agenda enfocada en desarrollo económico. “¿Alguna vez ha defendido la inversión privada o ha hablado positivamente de las empresas grandes que generan empleo?”, cuestionó.

Estas declaraciones abrieron un nuevo frente en el debate electoral, en el que se empieza a contrastar la propuesta ideológica del progresismo con las críticas sobre resultados tangibles y gestión pública. Mientras el Pacto Histórico busca consolidar su candidatura por fuera de la consulta, sectores de centro y derecha ya empiezan a poner en duda la capacidad de Cepeda para liderar un proyecto de crecimiento económico y generación de empleo.

Así, la decisión del CNE no solo redefinió la estrategia de la izquierda, sino que también activó un escenario de confrontación política que marcará el tono de la campaña presidencial. Con Iván Cepeda lanzado directamente a primera vuelta, el debate ya no será solo jurídico, sino profundamente político y programático.