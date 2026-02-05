Iván Cepeda irá a primera vuelta por vía directa del Pacto Histórico, reacciones al hecho

El panorama electoral de la izquierda colombiana se sacudió este miércoles luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la participación del senador Iván Cepeda, precandidato del Pacto Histórico, en la consulta interpartidista denominada ‘Frente por la vida’, programada para el próximo 8 de marzo. Ante esta decisión, el movimiento político anunció su retiro de la consulta y confirmó que Cepeda competirá directamente en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026.

La consulta buscaba definir un candidato único de la izquierda, en la que también participaban figuras como Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Sin embargo, la exclusión de Cepeda llevó al Pacto Histórico a replantear su estrategia electoral y a lanzar su candidatura sin pasar por ese mecanismo.

CNE excluye a Iván Cepeda de la consulta de la izquierda y el Pacto Histórico cambia de estrategia

El propio Iván Cepeda confirmó la decisión a través de sus redes sociales, donde calificó el fallo como “arbitrario” y aseguró que vulnera los derechos políticos del movimiento y de sus votantes. “Me inscribiré para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios. Como no pueden vencernos en el debate democrático, recurren a maniobras antidemocráticas”, afirmó el senador.

La decisión del CNE se tomó con una votación de seis magistrados en contra y cuatro a favor, luego de activar el mecanismo de conjueces, debido a la falta de consenso en sesiones previas. El proceso estuvo marcado por controversias, incluida la recusación de uno de los conjueces por haber sido abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien Cepeda mantiene un prolongado enfrentamiento judicial.

El debate jurídico giró en torno a una posible doble participación en consultas, ya que Cepeda fue elegido candidato del Pacto Histórico en una consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025, donde obtuvo más de 1,5 millones de votos. Para los demandantes, esta situación le impedía participar en una nueva consulta dentro del mismo proceso electoral.

En entrevista con Noticias Caracol En Vivo, el abogado Nicolás Farfán, uno de los demandantes, explicó que la decisión se basó en el artículo 107 de la Constitución y en la Ley 1475 de 2011, que prohíben que un precandidato participe en más de una consulta dentro del mismo proceso electoral por coaliciones distintas. No obstante, Farfán reconoció que Cepeda mantiene su derecho a inscribirse directamente a la primera vuelta como candidato del Pacto Histórico.

Desde el movimiento político, Gabriel Becerra, integrante de la mesa directiva del Pacto, reiteró que la colectividad se retira de la consulta y anunció la convocatoria a una gran alianza política con sectores sociales para respaldar a Cepeda. “Vamos a construir un gran acuerdo que nos permita ganar la Presidencia en primera vuelta”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó a la decisión, calificándola como un “golpe al derecho fundamental a elegir y ser elegido”, e instó a juristas a promover acciones legales para restablecer lo que considera una vulneración constitucional.

Sin embargo, al interior de la izquierda las reacciones han sido divididas. Roy Barreras calificó el fallo como un atentado a la democracia, pero aseguró que la consulta seguirá adelante. En contraste, Camilo Romero cuestionó la representación de Barreras dentro del progresismo, lo que desató un fuerte cruce de mensajes entre ambos en redes sociales.

Por su parte, Juan Fernando Cristo consideró “lamentable” la decisión del CNE y afirmó que esta evidencia la necesidad de una reforma política que garantice un organismo electoral autónomo e independiente.

Así, con este escenario, Iván Cepeda se convierte en uno de los primeros candidatos confirmados para la primera vuelta presidencial, mientras la izquierda enfrenta un complejo reacomodo interno en medio de tensiones políticas, jurídicas y estratégicas que marcarán el rumbo de las elecciones de 2026.