Foto del árbol cae sobre un taxi en Bogotá y deja a sus ocupantes atrapados en plena vía

Una nueva emergencia causada por las fuertes lluvias en Bogotá se registró en la mañana de este martes, luego de que un árbol de gran magnitud cayera sobre un taxi en plena vía pública, dejando a sus ocupantes momentáneamente atrapados. El hecho ocurrió hacia las 6:40 a. m. en la carrera 60 con calle 44B, en el occidente de la capital.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo se desplazaba con normalidad por el sector cuando, de forma repentina, el árbol se desplomó y cayó directamente sobre el automotor, cubriéndolo casi por completo con sus ramas y bloqueando su movilidad. Testigos del hecho alertaron de inmediato a los organismos de emergencia.

Emergencias por lluvias en Bogotá: árbol de gran tamaño aplasta un taxi en el occidente

El conductor del taxi relató que no hubo ningún tipo de maniobra irregular ni señales previas de riesgo. “Yo venía normal con una usuaria y de un momento a otro el árbol se empezó a caer encima del carro. Ella quedó muy nerviosa, iba para una entrevista de trabajo, pero gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó en diálogo con CityTV.

La pasajera, aunque no presentó lesiones físicas, se encontraba visiblemente alterada por la situación, ya que se dirigía a una entrevista laboral. Ambos ocupantes lograron salir del vehículo sin mayores complicaciones, gracias a la rápida reacción de ciudadanos que se encontraban en la zona.

Emergencias por lluvias en Bogotá

Este incidente se suma a una serie de emergencias por lluvias que se han venido registrando en distintos puntos de la ciudad. Durante los últimos días, la capital ha enfrentado inundaciones, encharcamientos de vías principales y múltiples reportes por caída de árboles, especialmente en zonas residenciales.

En la tarde del lunes 2 de febrero, se presentaron lluvias de variada intensidad que afectaron principalmente el norte y occidente de Bogotá. Localidades como Suba, Usaquén y Engativá fueron las más impactadas, con calles completamente anegadas y congestiones vehiculares prolongadas.

La situación no solo estuvo marcada por el agua. La actividad eléctrica obligó al cierre preventivo del TransMiCable en Ciudad Bolívar, afectando a miles de usuarios que debieron buscar rutas alternas para movilizarse.

Atención de múltiples incidentes

Los organismos de socorro reportaron la atención de varias emergencias relacionadas con árboles caídos, que si bien no dejaron personas lesionadas, sí generaron daños materiales en vehículos, viviendas y redes eléctricas. En varios sectores fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos para retirar ramas y troncos de las vías.

Pronóstico para los próximos días

Según el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), para este martes 3 de febrero se espera una mañana mayormente seca, con intervalos de nubosidad. Sin embargo, hacia el final de la tarde aumentará la probabilidad de lluvias ligeras y moderadas, especialmente en los cerros orientales y el norte de la ciudad.

Los modelos meteorológicos indican que el patrón de “mañanas secas y tardes lluviosas” se mantendrá al menos hasta el viernes. El miércoles y jueves serían los días con mayor volumen de precipitaciones, lo que podría elevar las alertas por deslizamientos en zonas de ladera.

El llamado del Acueducto

Ante la persistencia del invierno, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hizo un llamado urgente a fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de residuos. La entidad advirtió que muchas de las inundaciones se agravan por la basura en los sistemas de drenaje.

Entre las principales recomendaciones están: no arrojar residuos en la calle, mantener limpias las canales y bajantes, evitar botar aceites por el sifón, sacar la basura en los horarios establecidos y reportar cualquier daño en la infraestructura a la Acualínea 116.

Las autoridades reiteran que la prevención es clave para reducir el impacto de las lluvias y evitar que emergencias como la caída del árbol sobre el taxi se repitan en la ciudad.