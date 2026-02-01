En video | Comunidad en Fontibón acorraló a dos presuntos ladrones de celulares y destruyeron la moto en la pretendían huir

Dos presuntos ladrones fueron detenidos por la comunidad en el sector de Montevideo, localidad de Fontibón, luego de que una víctima alertara sobre el robo de su teléfono celular. El hecho, escaló rápidamente cuando habitantes y transeúntes del sector reaccionaron ante los gritos de auxilio, logrando derribar a los sujetos que intentaban huir a bordo de una motocicleta.

Durante la retención ciudadana, los implicados fueron alejados del vehículo, el cual sufrió daños por parte de los presentes. Al realizar una inspección informal previa a la llegada de la Policía Metropolitana de Bogotá, se descubrió que los hombres transportaban en sus maletas tres celulares adicionales, los cuales presuntamente habrían sido hurtados minutos antes bajo la misma modalidad.

El reporte preliminar y declaraciones de la comunidad en redes sociales indican que la motocicleta utilizada también presentaba irregularidades, sugiriendo que se trataba de un vehículo hurtado. Los dos hombres quedaron bajo custodia policial para su respectiva judicialización.

Este incidente refleja la creciente tensión en sectores comerciales de la capital, donde la ciudadanía ha optado por intervenir directamente ante la comisión de delitos en flagrancia.

Panorama del hurto en Bogotá

El fenómeno del robo de dispositivos móviles sigue bajo la lupa de las autoridades. Se conoce por la Secretaría Distrital de Seguridad que en el 2025, la capital acumuló más de 130.000 incidentes de hurto, distribuidos en categorías como automotores, motocicletas, residencias y comercios.

Pese a que las autoridades destacan reducciones estadísticas en comparación con periodos anteriores, el robo a personas se mantiene como el fenómeno predominante con 113.148 casos reportados, como lo fue el periodo de enero a octubre del 2025, consolidándose como el principal factor detrás de la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

Recuerde que para reportar robos y emergencias en Colombia, las líneas principales son 123, que es la de Emergencias Nacionales o 122, que es de Fiscalía General, la línea de denuncias.