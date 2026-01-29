Intervención policial en María Paz y El Amparo: incautan armas, drogas y cierran pagadiarios

Dos pagadiarios sellados, capturas e incautación de mil dosis de estupefacientes y armas cortopunzantes, en megatoma en Kennedy

Desde la madrugada de este jueves, más de 1.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y servidores de la Secretaría de Seguridad, se tomaron las calles de los barrios María Paz y Amparo, de Kennedy.

Durante el operativo fue capturada una persona por tráfico de estupefacientes, con más de dos kilos de marihuana en su poder. Así mismo, se realizaron dos cierres a establecimientos que funcionaban como pagadiarios. En uno de ellos se hallaron estupefacientes y al otro le faltaba el registro nacional de turismo.

“Estos ejercicios de control son posibles gracias al fortalecimiento al pie de fuerza que hizo la Policía Metropolitana al final del año anterior y de ahí la importancia que el país tenga como ruta hacia el futuro el fortalecimiento de la Policía Nacional, de las fuerzas militares, como un factor que permita recuperar el camino frente a los criminales y al delito”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Estas actividades como registros a establecimientos, personas, vehículos y motocicletas, permitieron identificar posibles conductas delincuenciales que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

Además, peritos en automotores de la seccional de investigación judicial verificaron las motocicletas con el fin de evidenciar posibles alteraciones a sus sistemas de identificación, chasis o documentos.

Se incautaron más de 200 armas cortopunzantes y más de mil dosis de estupefacientes.