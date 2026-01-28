Operativo en pagadiarios en Santa Fe contra bandas criminales, deja varios capturados e incautaciones

En la mañana de este miércoles 28 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un despliegue de mil uniformados hacia el barrio Santa Fe, con el objetivo de intervenir los pagadiarios de la zona, requisar e identificar a las personas presentes en el lugar.

Según la Secretaría de Bogotá, este operativo dejó cuatro personas capturadas por tráfico de armas y estupefacientes. Además incuataron pistolas de fuego y traumáticas, municiones, alucinógenos y celulares.

Por otro lado, Migración Colombia confirmó que alrededor de 200 ciudadanos extranjeros, no tenían un status migratorio.

Esta intervención de la Fuerza Pública se da luego de que el pasado 22 de enero, en horas de la noche se presentara una explosión en un establecimiento comercial, luego de que un motociclista arrojara un artefacto explosivo que más adelante se pudo confirmar que era una granada de fragmentación.

Al respecto, el comandante e la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, aseguró que se han identificado tres bandas delictivas que operan en la zona como Los Maracuchos, que tienen alianzas con el Tren de Aragua, Los Boyacos y La 24.

“Básicamente su fuerte y modus operandi es el expendió de estupefacientes, sicariato y lesiones personales. No hemos recibido denuncias formales de extorsiones”.