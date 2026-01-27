“Regresen, los tratan como esclavos”: Petro lanzó duro llamado a migrantes en EE. UU., Chile y Argentina

El presidente Gustavo Petro pidió este martes a los ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos, Chile y Argentina a retornar al país. Durante el acto de reactivación del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, el mandatario aseguró que los migrantes en estas naciones enfrentan condiciones de indignidad, llegando a afirmar que son tratados “como esclavos y como perros perseguidos por las calles. Y nada tienen que hacer allá”.

El jefe de Estado fundamentó su petición en el deterioro de la calidad de vida que, según su análisis, enfrentan quienes buscan el llamado “sueño americano”. El presidente Petro sentenció en su intervención que “el colombiano que va a Estados Unidos no lo tratan con dignidad. El hijo oficial de Bolívar se da cuenta después del error que cometió, porque muy pocos quedan con carro y casa; la mayoría son esclavos”.

El argumento económico: el peso frente al dólar

El mandatario defendió la situación interna de Colombia como un motivo de peso para el retorno, señalando que “hoy el peso de Colombia es la moneda más valorizada por encima del dólar del mundo”. Por lo que, atribuyó esta dinámica a factores técnicos.

En su discurso, el presidente arremetió contra las políticas del Banco de la República, cuestionando la decisión histórica de dejar de comprar oro, lo que a su juicio “metió a Colombia en la ruina”. Explicó que la deuda externa no crece en dólares, sino que la deuda interna se expande debido a las altas tasas de interés mantenidas por el emisor.

Críticas a Miami y la comparación con La Habana

Gustavo Petro comparó las ciudades emblemáticas del continente al hablar de calidad de vida y cultura. Por lo que afirmó que destinos como Miami y Dubái podrían desaparecer “porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales”.

“Es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón”, aseguró el presidente, argumentando que la capital cubana posee una historia y cultura, mencionando:“¿Qué es lo que hacen los gringos? Imitan a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no”. Esta postura se da a pocos días de su viaje programado a Washington para reunirse con Donald Trump el próximo 3 de febrero.

El llamado presidencial coincide con un clima de tensión migratoria en la región. Recientemente, el Servicio Nacional de Migraciones de Chile reportó la expulsión de 52 colombianos en vuelos chárter, vinculada a irregularidades administrativas y antecedentes judiciales.

Asimismo, Petro se refirió a las redadas del ICE en Estados Unidos, mencionando incidentes en ciudades como el de Mineápolis. El mandatario enfatizó en los riesgos físicos que corren los trabajadores informales en el exterior, señalando que muchos regresan al país sin salud y sin el patrimonio prometido.

En las próximas días, el presidente colombiano se reunirá con Donald Trump, se espera que en la agenda en su próximo encuentro en la Casa Blanca se hable de estos temas y otros frente a la lucha contra el narcotráfico.