Pasajes gratis en TransMilenio 2026: Todo lo que debes saber sobre los nuevos beneficiarios y la activación

Moverse por Bogotá es ahora más accesible para miles de ciudadanos gracias al fortalecimiento del beneficio de pasajes gratis en TransMilenio. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en conjunto con TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, se consolida en 2026 como una pieza clave de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Le puede interesar: El “Caso Talio” se traslada a Londres: Fecha definitiva para la audiencia de Zulma Guzmán en Westminster

A diferencia de los antiguos descuentos, este sistema otorga un número específico de viajes mensuales directamente en la tarjeta TuLlave personalizada, priorizando a las poblaciones con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Quiénes reciben pasajes gratis este año?

A partir de febrero de 2026, la cobertura del programa se ha expandido significativamente. Si vives en Bogotá, estos son los grupos que pueden acceder al beneficio:

Beneficiarios actuales

Personas en situación de pobreza extrema y moderada (según Sisbén IV).

(según Sisbén IV). Adultos mayores de 62 años .

. Personas con discapacidad física o cognitiva.

Nuevos grupos desde febrero de 2026:

Residentes en viviendas tipo pagadiarios .

. Personas mayores con dependencia funcional vinculadas a la Comunidad de Cuidado .

. Habitantes de calle en procesos de resocialización bajo el servicio de Hospedaje Social.

Dato clave: La asignación no es monetaria. Se entregan viajes mensuales que varían según tu perfil. Por ejemplo, personas con discapacidad pueden recibir hasta 12 pasajes, mientras que adultos mayores reciben entre 1 y 8.

Guía paso a paso: Cómo activar tus pasajes

Si ya verificaste que eres beneficiario en el portal de Integración Social, el siguiente paso es la activación. Es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada.

En Taquillas: Acércate a cualquier punto de atención en estaciones o portales y solicita al operario la activación del beneficio de “pasajes gratis”. En Puntos Automáticos: Inserta tu tarjeta en las máquinas de carga, selecciona la opción “Transacciones virtuales” y luego pulsa en “Solicitar subsidio/convenio”.

¿Qué pasa si no usas todos los viajes? Los pasajes no son acumulables ilimitadamente. Cada mes, el sistema solo recargará la cantidad necesaria para completar tu cupo asignado.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

1. ¿Por qué mi tarjeta aparece inactiva?

Antes de reportar una falla, asegúrate de cumplir con tres requisitos: tener Sisbén IV de Bogotá, haber sido beneficiario el mes anterior y haber intentado la validación en un punto automático. Si el problema persiste, llama a la línea (601) 380 8330, opción 6.

2. ¿Toda mi familia recibe el beneficio?

No necesariamente. El beneficio es individual y se otorga solo a quienes cumplen los criterios de focalización. En hogares de pobreza extrema, el requisito es ser mayor de 16 años para recibir los viajes.

3. ¿Dónde consultar si soy beneficiario?

La Secretaría ha habilitado un enlace oficial para consultas rápidas. Puedes ingresar tu documento de identidad en el portal de Integración Social - Consultas IMG para confirmar tu estado actual.

Este subsidio busca eliminar las barreras de movilidad en la capital, permitiendo que las poblaciones más frágiles puedan asistir a citas médicas, lugares de trabajo o centros de formación sin que el costo del transporte sea un impedimento.