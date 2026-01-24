Caso frambuesas envenenadas con talio: Detalles entregados por Interpol revelan lo que de verdad pasó con Zulma Guzmán cuando intentó escaparse en Londres

El caso de las dos niñas que murieron tras consumir frambuesas de chocolate envenenadas con talio, sigue conmocionando más a los colombianos con cada detalle adicional que se conoce. Luego de confirmarse que detrás de el envenenamiento estaría Zulma Guzmán Castro, una mujer que sostuvo una relación clandestina con el padre de una de las niñas y que fue encontrada en Londres, Interpol confirmó que no fue real que se haya querido quitar la vida, que lo hizo para tratar de escapar.

María Elvira Arango, de Los Informantes, le ha hecho un seguimiento minucioso al caso y hace unos días reveló detalles de lo que logró que agentes de Interpol de Inglaterra le confirmaran sobre la captura de Guzmán.

También le puede interesar: Razón por la que Zulma Guzmán Castro habría intentado envenenar a toda la familia de Juan De Bedout, papá de una de las niñas que murió por las frambuesas con talio

Zulma Guzmán no intentó quitarse la vida en Londres según Interpol

Arango publicó un video en el que reveló la información que logró obtener de agentes de Interpol en Inglaterra.

“De una muy buena fuente de Interpol me cuenta la siguiente historia. No fue verdad de que a mediados de diciembre la señora Zulma Guzmán Castro, que está acusada de haber envenenados a unas niñas con talio en Bogotá, se tirara al río en un intento de suicidio. No hay tal”, reveló la periodista.

Según la fuente de Interpol lo que pasó fue que “la Policía se acercó a la señora Zulma Guzmán que había salido con una maleta, con un paquete para dejarlo en un ligar, se acercaron para decirle que tenía un requerimiento en Colombia y ella huyendo de la Policía se tiró al río”.

Le confirmaron que esos mismos policías la rescataron y la trasladaron hasta un hospital, “cuando le dieron de alta, las autoridades le dijeron que tenía que acercarse dentro de dos días para que le notifiquen formalmente que tiene un requerimiento de extradición con Colombia”.

“Ella se fue para su casa, no se sabe desde dónde y compró unos tiquetes para Brasil. Apareció una alerta de la Interpol, la detuvieron y hoy está en una cárcel”, reveló Arango.

El proceso de extradición puede durar varios meses, sobre todo por las acciones dilatorias que puede ejercer la defensa, pero las autoridades colombianas esperan que llegue al país Zulma Guzmán para dar su versión de los hechos.