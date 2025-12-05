Se conoce mensaje que habría enviado Zulma Guzmán Castro y confesó: “tuve una relación clandestina con el papá”

Zulma Guzmán confesó que tuvo una relación con el padre de una de las niñas que murió por las frambuesas envenenadas

En las últimas horas, se conoció un supuesto mensaje que habría enviado Zulma Guzmán Castro, luego que se conociera que Interpol emitió una circular roja para poder dar con su captura. Guzmán en señalada de haber sido la responsable de enviar las frambuesas envenenadas con talio que le produjeron la muerte a dos niñas, en la casa de Juan de Bedout, de quien hizo una confesión.

El Colombiano replicó un mensaje que Guzmán habría enviado a través de un número argentino, que le habría llegado a un grupo de personas a quienes les querría aclarar la situación.

Zulma Gómez confesó que tuvo una relación clandestina con el padre de una de las niñas muertas por comer frambuesas envenenadas

“Hola a todos. Me encuentro en medio de una situación gravísima, donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace algunos meses. Me imagino que el chisme está creciendo como wild fire. Me acusan públicamente de haber huido a Argentina, luego a Brasil, España y al Reino Unido. Los que me conocen saben que no hui a ninguna parte”, diría el mensaje conocido por el mencionado medio.

Además, hizo la confesión que soporta una de las hipótesis más fuerte que tienen las autoridades y que Guzmán lo que pretendía al enviar un producto que consumían todos cuando estaban juntos, era acabar con toda la familia.

“Me acusan, me imagino, porque tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas. La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envié a un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí. Al otro día los medios me acusan y, sin más, ¿ya para qué un juicio? Ojalá los que me conocen me apoyen y, de alguna manera, me defiendan”, finalizó el mensaje.