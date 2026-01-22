La deserción escolar le cuesta a Colombia $2,8 billones al año: casi el 40% de los estudiantes abandona las aulas

La crisis de permanencia escolar en Colombia ha dejado de ser un desafío exclusivo del sector educativo para consolidarse como una emergencia económica y social de gran escala. Así lo advierten recientes análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que revelan que cerca del 40% de los estudiantes en el país desertan del sistema educativo, principalmente por problemas de salud y limitaciones económicas. Esta situación representa una pérdida anual estimada de $2,8 billones para la economía nacional, producto del abandono temprano de las aulas.

Para leer: ¿Necesita cupo escolar? Min Educación lanza plan especial para niños colombianos y migrantes este 2026

Las cifras se agravan al considerar los hallazgos del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, que estima que entre el 40% y el 45% de los niños que inician la educación primaria en Colombia no logran culminar el bachillerato. El fenómeno evidencia una falla estructural que trasciende lo pedagógico y se relaciona con factores sociales, económicos y familiares que inciden directamente en la deserción escolar.

Emergencia por deserción escolar en Colombia: salud y pobreza sacan a niños del sistema educativo

De acuerdo con encuestas realizadas a instituciones educativas, las dificultades económicas se posicionan como la segunda causa principal de abandono escolar, señalada por el 38% de los colegios. En respuesta a este panorama, la organización humanitaria World Vision activó una respuesta masiva para el primer trimestre de 2026, que contempla la entrega de más de 24.000 kits escolares y la implementación de una estrategia de protección integral orientada a mitigar los factores que empujan a miles de niños y adolescentes fuera del sistema educativo.

La iniciativa busca funcionar como un “dique de contención” frente a las barreras financieras que enfrentan los hogares vulnerables durante el regreso a clases. Según estimaciones, para una familia colombiana la deserción de un estudiante implica una pérdida de inversión cercana a los $3 millones, una cifra difícil de asumir en contextos de informalidad laboral y precariedad económica. Por ello, World Vision ha focalizado sus acciones en los territorios con mayor riesgo de abandono escolar.

Entre enero y febrero, en el departamento del Atlántico, cerca de 6.900 estudiantes recibirán insumos educativos, acompañados de talleres de seguridad digital para prevenir riesgos asociados al uso de internet. De manera simultánea, en Montería (Córdoba), más de 6.100 niños y adolescentes serán beneficiados mediante una articulación con seis instituciones educativas, que incluye rutas de atención psicosocial para casos de vulneración de derechos.

La estrategia también se extiende al oriente del país, donde Piedecuesta y Girón (Santander) recibirán 6.521 paquetes escolares, y llega hasta Medellín (Antioquia) con la entrega de 5.000 kits en el marco de la iniciativa “Escalera Educativa”, diseñada para fortalecer las competencias de lectoescritura desde la primera infancia.

Esta movilización de recursos, que combina asistencia material, protección infantil y atención a los problemas de salud —identificados como la principal causa de ausentismo en el 81% de los colegios—, reafirma el compromiso de la sociedad civil con el derecho a la educación. Para World Vision, reducir la carga económica de los útiles escolares no es una acción asistencialista, sino una estrategia estructural para evitar que Colombia siga perdiendo su capital humano y su futuro económico a causa de la deserción.