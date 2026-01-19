Crisis económica golpea a los colegios privados: Podrían cerrar al menos 100 instituciones tras incremento en el mínimo

Enero es, sin duda, uno de los meses más críticos para las finanzas de hogares y empresas. El aumento en gastos fijos, matrículas y pagos obligatorios suele poner a prueba la estabilidad económica de distintos sectores. En 2026, este panorama se intensificó tras la confirmación de un incremento del 23% en el salario mínimo legal vigente, una medida que, aunque busca mejorar el ingreso de los trabajadores, ha generado fuertes presiones financieras en múltiples industrias.

Uno de los sectores más afectados es el de los colegios privados, que advierten dificultades para sostener sus operaciones frente al aumento de los costos laborales, administrativos y de funcionamiento. Directivos y asociaciones educativas ya comienzan a alertar sobre la imposibilidad de cubrir estos gastos únicamente con los ingresos por matrículas y pensiones, lo que abre la puerta a posibles cierres o quiebras en instituciones de menor tamaño.

En diálogo con Blu Radio, Carlos Ramos, director de la Mesa Distrital de Colegios Privados, afirmó que el panorama es poco favorable para las instituciones educativas que ofrecen servicios más personalizados porque los ingresos no dan a basto. Y según confirmó, más de 100 colegios estarían al borde de cerrar. “Más de 100 instituciones privadas en Bogotá tienen menos de 30 estudiantes, y muchas de ellas no resistirán este incremento en los costo“, manifestó el líder gremial.

En ese sentido, Ramos hizo un llamado al gobierno para poder llegar a acuerdos y así no impactar negativamente al sector educativo del país. “Hemos propuesto dos caminos: una revocatoria directa de la resolución de costos educativos o, en su defecto, un alcance que permita a los gobiernos escolares revisar la pertinencia de los servicios acordados con los proveedores antes del cierre del año pasado”, afirmó a Blu Radio.

¿Cuál es el panorama general de Colegios en Bogotá?

La capital del país perdió al menos 35 colegios privados que operaron hasta 2025, pero que no lograron sostenerse financieramente y cerraron sus puertas en 2026. Con estos cierres, el número de instituciones educativas privadas activas en Bogotá pasó de 1.317 a 1.282, una reducción que vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad económica del sector.

La cifra fue confirmada por la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, gremio que agrupa a los planteles no oficiales de la ciudad y que, año tras año, ha venido alertando sobre el deterioro progresivo de las condiciones para operar, especialmente para los colegios de menor tamaño.

Este fenómeno no es nuevo ni aislado. Basta con revisar la evolución del sector en los últimos seis años para dimensionar su impacto. En 2020, Bogotá contaba con cerca de 1.700 colegios privados activos. Para 2022, la cifra ya había descendido a 1.570; en 2024 se redujo a 1.457 y en 2025 cayó a 1.317. Con los cierres reportados en 2026, el balance resulta contundente: al menos 418 instituciones privadas han salido del sistema educativo en la capital en poco más de un lustro.

El panorama refuerza las alertas del sector educativo privado, que enfrenta crecientes presiones económicas en un contexto de aumento de costos operativos y laborales, poniendo en riesgo la continuidad de cientos de proyectos educativos en la ciudad.