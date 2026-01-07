¿Necesita cupo escolar? Min Educación lanza plan especial para niños colombianos y migrantes este 2026

El ministerio de Educación activó medidas para el sector educativo, con el fin de garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad en el sistema de niñas, niños y jóvenes migrantes venezolanos, así como de la población colombiana, en el marco del inicio del año escolar 2026 en todo el territorio nacional.

Según se indicó, esta estrategia hace parte de las acciones prioritarias del Gobierno del Cambio para asegurar el derecho fundamental a la educación, con especial énfasis en zonas de frontera y territorios que enfrentan mayores desafíos derivados de la migración y contextos de conflictividad.

El plan contempla acompañamiento técnico, presencia institucional y trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas en educación, para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo oficial.

Como parte de este despliegue, el ministerio prioriza acciones en los departamentos de La Guajira, Arauca, Norte de Santander con énfasis en la región del Catatumbo, Vichada y Cesar, donde se reforzará la atención a las comunidades educativas. En estos territorios, de acuerdo con las proyecciones realizadas, el sistema educativo oficial cuenta con capacidad institucional para atender población adicional, en caso de que se requiera.

El plan de choque para la atención a población migrante incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, y el apoyo directo a las secretarías de educación para garantizar la continuidad educativa.

Por otro lado, se conoció que el ministerio avanza en el acompañamiento al inicio del año escolar 2026 en todo el país, mediante el seguimiento permanente a la prestación del servicio educativo, la asistencia técnica a directivos docentes y autoridades locales, y la articulación interinstitucional para prevenir la deserción escolar y atender riesgos asociados a la movilidad, la pobreza y el conflicto.