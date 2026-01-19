Policías protagonizaron persecución y posterior captura a dos hombres armados que habían robado a repartidores

Mediante actividades de registro y control, uniformados adscritos al CAI Brasilia lograron la captura de dos personas por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se registró en el barrio San Antonio de Escocia, cuando los policías observaron a dos hombres que intimidaban con un arma de fuego a dos ciudadanos que se encontraban repartiendo encomiendas.

Al notar la presencia policial, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, iniciándose un seguimiento que permitió su interceptación. Durante el procedimiento, se les halló un arma de fuego.

Los capturados, de 30 y 32 años de edad, fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados. Es de anotar que uno de los detenidos presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Así cayó alias El Flaco, temido extorsionista en Bosa

En desarrollo de actividades de patrullaje y gracias a la oportuna información de la ciudadanía, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre de 28 años por el delito de extorsión.

Los hechos se venían presentando en el barrio Brasilia, donde los uniformados identificaron a una persona que merodeaba varios establecimientos comerciales, tomando fotografías y realizando llamadas amenazantes.

Se logró establecer que el hombre estaba enviando mensajes extorsivos en los que solicitaba la suma de 5 millones de pesos. Durante la verificación, se pudo constatar que el número desde el cual se realizaban las exigencias coincidía con el teléfono celular del presunto delincuente, motivo por el cual se procedió a su captura.

Posteriormente fue dejada a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye.