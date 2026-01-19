Luto en el sur de Bogotá: Un peatón fallece en aparatoso accidente múltiple en Ciudad Bolívar

La mañana de este lunes 19 de enero de 2026 se tiñó de tragedia para los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Un grave siniestro vial, registrado en plena hora pico, dejó como saldo una persona fallecida y seis más heridas, provocando el cierre total de una de las vías principales del sector por varias horas.

El reporte oficial de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito indica que la emergencia ocurrió exactamente a las 9:42 a. m. en la intersección de la carrera 18L con calle 65B Sur. En el hecho se vieron involucrados cuatro vehículos: un bus zonal del SITP y tres camionetas particulares.

Fallas mecánicas: La hipótesis principal de la tragedia

Según las primeras declaraciones del teniente coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el accidente se habría desencadenado por un problema técnico en uno de los automotores.

“El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros tres vehículos”, explicó el oficial a los medios de comunicación presentes en el sitio.

La fuerza del impacto fue tal que el peatón murió de manera instantánea, quedando tendido sobre la vía antes de que los servicios de emergencia pudieran prestarle los primeros auxilios.

Reporte de heridos y atención de la emergencia

Además de la víctima fatal, otras seis personas resultaron lesionadas tras el choque múltiple. De acuerdo con información preliminar suministrada por los equipos de salud que atendieron el punto, los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales cercanos para su valoración. Afortunadamente, los informes médicos iniciales sugieren que ninguna de estas personas presenta heridas que pongan en riesgo su vida.

En el lugar de los hechos se desplegó un robusto operativo que incluyó:

Unidades de agentes civiles de tránsito.

Grupo guía de movilidad para desvíos.

Equipo de criminalística para el levantamiento del cuerpo.

Grúas para retirar los vehículos pesadamente afectados.

Impacto en la movilidad y redes sociales

A través de redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes impactantes y videos captados minutos después del choque, donde se observa la magnitud de la colisión y los daños estructurales en los cuatro vehículos involucrados. El flujo vehicular en este punto de Ciudad Bolívar permaneció bloqueado durante gran parte de la mañana, mientras los peritos realizaban las investigaciones de campo.

A esta hora, las autoridades de tránsito continúan realizando los estudios técnicos pertinentes para confirmar si, efectivamente, una falla mecánica fue el detonante o si existieron otros factores como el exceso de velocidad. Se recomienda a los conductores que transitan por el sur de la capital tomar rutas alternas, ya que las labores de limpieza y peritaje podrían extenderse hasta la tarde.