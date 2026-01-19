La CAR frenó construcción de canchas de fútbol en terreno de la reserva Thomas van der Hammen

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reforzó sus acciones de control y vigilancia a actividades de descapote de cobertura vegetal, disposición de residuos de construcción y demolición y disposición de residuos peligrosos en plena Reserva Forestal Regional Thomas van der Hammen. Estas medidas ocurren en momentos en que la Cuenca Alta del Río Bogotá y el norte de la Sabana afrontan la amenaza de escasez hídrica.

Un equipo técnico de la dirección regional Bogotá La Calera de la CAR, con el acompañamiento de la Policía de Bogotá y su grupo de Carabineros, hizo seguimiento a una denuncia ciudadana. Las entidades llegaron hasta el sector de La Conejera, en la Localidad de Suba, donde identificaron en flagrancia la disposición irregular de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) o escombros.

Después de la evaluación y documentación de las afectaciones, la (CAR) impuso, por un lado, cinco medidas preventivas a actividades que impliquen o puedan generar afluencia masiva de personas en el lugar, y resultaron en la suspensión inmediata de las actividades de tres establecimientos que se dedican a la prestación de servicios deportivos.

Por otro lado, impuso otras dos medidas más en terrenos en donde se evidenció, en flagrancia, la afectación ambiental en la que se utilizó maquinaria pesada para rellenar y nivelar el terreno, y posteriormente construir canchas de fútbol. En una zona de aproximadamente 7.500 metros cuadrados del predio había tres máquinas amarillas extrayendo bloques de césped para la instalación de la grama artificial.

El equipo técnico evidenció la realización de actividades de prestación de servicios abiertos al público que infringen el uso de suelo de esta área protegida. El Acuerdo CAR No.11 de 2011 determina que la zona tiene como función la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, para garantizar la permanencia de flora y circulación permanente de fauna en el lugar.

Para el director general de la CAR, Alfred Ballesteros Alarcón, estas malas prácticas ponen en riesgo la estabilidad ecosistémica del lugar,

“Ya que generan una ruptura de las dinámicas propias de un corredor que une el cerro de La Conejera con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen. No podemos permitir que estos predios de alto valor ambiental sigan siendo afectados por actividades que alteran el equilibrio ecológico del humedal; impiden la prestación de los servicios ambientales y afectan al hábitat de flora y fauna nativos”.

Como resultado del operativo, la Policía Nacional impuso comparendos ambientales a 8 personas. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que hará seguimiento minucioso de este corredor ecológico de alto valor ambiental que hace parte de la jurisdicción y que tiene como propósito impedir la expansión urbana.