Petro se despacha contra el ELN: “un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, por ataques en el Catatumbo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este viernes una fuerte crítica contra el ELN tras el reciente ataque con drones que dejó como saldo un soldado muerto y cuatro militares heridos en Tibú, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La declaración del mandatario no solo repudió la acción violenta, sino que también cuestionó el discurso y las prácticas de la guerrilla, afirmando que “un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, en un mensaje directo a los miembros del grupo armado.

En su pronunciamiento, publicado en redes sociales y recogido por medios nacionales, Petro señaló que el ELN, mientras habla de paz, celebra hechos que han causado un profundo sufrimiento en comunidades campesinas y en las fuerzas del Estado. “El **ELN habla de paz y celebra que asesinó a 200 campesinos humildes hace un año, y mata a un joven soldado, quizás hijo de campesinos también o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra… qué estupidez de la codicia”, afirmó el presidente, instando a los combatientes a reflexionar sobre sus acciones.

Gustavo Petro critica al ELN por violencia en el Catatumbo y demanda reflexión tras muerte de soldado

La frase “un revolucionario jamás debe morir como un traqueto” —que hace referencia peyorativa a los narcos o delincuentes comunes— fue utilizada por Petro para marcar una línea entre la ideología que supuestamente inspiraría a grupos insurgentes y las prácticas criminales que, según él, predominan en las acciones recientes del ELN. El jefe de Estado también criticó que la guerrilla reclute jóvenes colombianos y venezolanos para que participen en confrontaciones armadas que, a su juicio, solo benefician a terceros implicados en el narcotráfico y el comercio ilegal de drogas.

Este mensaje se produce en un momento en que se cumple un año desde que se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, una violencia que ha dejado decenas de muertos, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria sin resolver. Las autoridades han señalado que estos grupos armados no solo disputan el control territorial, sino también las rutas de economías ilícitas, lo que ha profundizado la inseguridad en la región.

El ataque reciente, atribuido al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, ocurrió en la vereda Palmeras, y fue ejecutado con drones equipados con artefactos explosivos, en un acto que el Ejército calificó como “ataque indiscriminado”. En el hecho falleció el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, y otros cuatro militares presentaron lesiones por esquirlas, siendo trasladados a un centro médico en Cúcuta para recibir atención.

Petro subrayó que hechos como estos contradicen cualquier pretensión de los grupos armados de estar interesados en la paz o en objetivos ideológicos elevados. “Las ideas nuevas son jóvenes y son de la vida y saben a bailes y risas y no tienen que ver con traquetos perdidos en el mundo”, dijo, en un llamado a que cesen los enfrentamientos y se reflexione sobre el sentido de la violencia.

La crisis en el Catatumbo, que incluye municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, se ha caracterizado por ser una de las zonas más afectadas por la violencia armada en Colombia, con altos índices de pobreza y desplazamiento forzado, además de un prolongado conflicto entre grupos ilegales.

Mientras las fuerzas del Estado aseguran que han reforzado su presencia en la región, el mensaje de Petro apunta a una crítica política y moral a las tácticas del ELN, insistiendo en que la violencia no puede justificarse bajo ninguna bandera y que la muerte de jóvenes combatientes no puede ser celebrada ni equiparada con causas revolucionarias.