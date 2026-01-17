Video del aterrador ataque con drones del ELN en Tibú que dejó un soldado muerto y cuatro heridos en el Catatumbo

Al menos un soldado murió y cuatro militares resultaron heridos este viernes en un ataque con drones perpetrado, supuestamente, por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. El hecho pone de manifiesto la creciente violencia armada y el uso de tecnología no convencional en uno de los territorios más afectados por el conflicto en Colombia.

Para leer:Nuevo video revela dramático giro en planeo de avioneta de Yeison Jiménez al estrellarse en Paipa

Según el Ejército Nacional, los uniformados “fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN”. El ataque se registró en la madrugada en la vereda Palmeras, mientras tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 9 adelantaban operaciones en la zona rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

ELN ataca con explosivos desde drones a tropas del Ejército en Tibú, Norte de Santander

La víctima mortal fue identificada como el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, quien perdió la vida en medio del atentado. Además, dos suboficiales y dos soldados profesionales resultaron heridos por esquirlas de los explosivos lanzados desde las aeronaves no tripuladas. Todos los heridos fueron evacuados en helicóptero hacia un centro médico especializado en Cúcuta, capital departamental, donde reciben atención sanitaria.

El uso de drones armados con explosivos representa una modalidad que las autoridades han reportado con preocupación en el último año, y que ha caracterizado la escalada de violencia en el Catatumbo. Esta región ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y las fuerzas de seguridad, en una disputa por el control territorial y las rutas de economías ilícitas.

El Ejército Nacional rechazó el ataque a través de un comunicado en el que calificó la acción como un “acto terrorista” que violenta el Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo tanto a las fuerzas públicas como a la población civil residente en estas zonas rurales. Además, la institución confirmó que activó un equipo de apoyo para acompañar a la familia del soldado fallecido, y reiteró su compromiso de mantener presencia operativa en la región.

Este ataque ocurre en medio de una crisis humanitaria no resuelta, ya que este viernes se cumplió un año desde que el ELN intensificó hostilidades por el control del Catatumbo. El conflicto ha dejado cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, en una situación de inseguridad prolongada que afecta la vida diaria de las comunidades.

El Catatumbo, que comprende municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región rica en recursos naturales pero históricamente marcada por altos índices de pobreza, desplazamiento forzado y bajos niveles de desarrollo socioeconómico. La violencia armada ha complicado los esfuerzos del Estado por impulsar procesos de desarrollo y garantizar la seguridad de sus habitantes.

El ataque con drones refleja además una preocupante tendencia en el uso de tecnología bélica no convencional por parte de grupos armados ilegales, lo que dificulta las labores de control territorial por parte del Ejército y pone en evidencia nuevas amenazas para los uniformados que operan en zonas remotas.

Las autoridades reiteran su condena a este tipo de acciones violentas y aseguran que continuarán con operaciones coordinadas para proteger a la población civil y enfrentar a los grupos armados que operan en el Catatumbo. Mientras tanto, las comunidades locales siguen viviendo bajo la sombra de una violencia que ha marcado profundamente la vida en esta región fronteriza.