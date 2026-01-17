“Se busca, sigue prófuga, idéntiquela”: revelan la circular roja de Interpol contra mujer del disfraz azul por crimen de Jaime Esteban Moreno

En un giro clave del caso que ha conmocionado a Colombia, se busca, sigue prófuga e incluso ya se ha pedido que sea identificada: la Fiscalía General de la Nación y Interpol revelaron la emisión de una circular roja internacional para dar con Kleidymar Paola Fernández, la joven conocida como la mujer del disfraz azul vinculada con el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes brutalmente golpeado durante las celebraciones de Halloween en Bogotá.

El documento, solicitado por la Fiscalía y tramitado ante Interpol Colombia, permitirá la búsqueda de Fernández Sulbarán en los 196 países miembros del organismo internacional después de que las autoridades determinaran que hay indicios suficientes para considerarla vinculada con el homicidio agravado de Jaime Esteban, quien murió a raíz de la golpiza que recibió en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Caso Halloween en Bogotá: Interpol busca a Kleidymar Fernández por homicidio de estudiante universitario

La Fiscalía formalizó la solicitud tras analizar material probatorio, incluidos videos de cámaras de seguridad en los que se observa a Fernández, vestida con un traje azul la noche de Halloween, junto a otros implicados en la agresión que terminó con la vida del joven estudiante. Las autoridades han señalado que la joven, de 24 años y oriunda de Ojeda, Zulia (Venezuela), habría tenido un papel determinante al incitar o instigar a los atacantes, aunque aún se sigue investigando su grado de participación exacto.

Investigadores de la Fiscalía han señalado además que Fernández, quien se dedicaba al comercio y asesoría en ventas en Colombia y solía frecuentar un gimnasio en el sur de Bogotá, habría salido del país tras los hechos, presuntamente regresando a su país de origen, lo que complicó que las autoridades pudieran notificarla personalmente y motivó la petición de la circular roja.

La circular roja representa una orden de captura internacional que permite a las fuerzas de seguridad de los países miembros perseguir, ubicar y detener a la persona buscada, con miras a su extradicción o entrega a las autoridades colombianas para responder por los cargos que enfrenta. En este caso, la joven enfrenta una orden de captura por parte del Juzgado 69 de Garantías de Bogotá por el presunto delito de homicidio agravado.

El asesinato de Moreno, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, ocurrió tras una disputa en las cercanías de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. La investigación identificó a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González como los presuntos homicidas, ambos ya judicializados por homicidio agravado, mientras los detalles del rol de Fernández siguen bajo investigación.

Las autoridades judiciales han reiterado que la circular roja no solo busca su captura, sino también posibilitar que Fernández enfrente la justicia y que sus posibles responsabilidades sean esclarecidas en un juicio formal. Las imágenes y el testimonio de testigos han sido incorporados al proceso en curso, y se espera que la cooperación internacional juegue un papel fundamental para que la orden de Interpol se ejecute de manera efectiva en caso de que la mujer haya abandonado definitivamente Colombia.

Mientras tanto, el caso continúa bajo escrutinio público y judicial, y la familia de la víctima ha hecho un llamado a que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por la muerte de este prometedor estudiante, cuya vida fue truncada de manera violenta en una noche que debía ser de celebración.