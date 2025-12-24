Interpol va tras “la mujer del disfraz azul”: Fiscalía activa circular roja por crimen de estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá

La investigación por el homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido durante una celebración de Halloween en Bogotá, dio un giro decisivo y ahora trasciende las fronteras nacionales. La Fiscalía General de la Nación inició formalmente el trámite para que la Interpol emita una circular roja contra Kleidermar Paola Fernández Ubaran, señalada como una pieza clave en el crimen y conocida públicamente como “la mujer del disfraz azul”.

La solicitud fue activada este martes 23 de diciembre, luego de que las autoridades concluyeran que la sospechosa habría abandonado el país, lo que obligó a escalar el proceso a un nivel de cooperación judicial internacional. Con esta medida, su búsqueda se extenderá de manera oficial a 196 países, integrantes de la red global de la Organización Internacional de Policía Criminal.

Circular roja y fuga al exterior: así avanza la cacería contra la mujer clave en asesinato de estudiante de Los Andes

La orden de captura que sustenta el trámite fue expedida por el Juzgado 69 de Garantías de Bogotá, bajo los cargos de homicidio agravado, junto con la respectiva solicitud de medida de aseguramiento. En el expediente judicial, la Fiscalía calificó a Fernández Ubaran como la determinadora del asesinato, es decir, la persona que presuntamente instigó o promovió el ataque que terminó con la vida del joven de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes.

La presunta huida y la activación de Interpol

De acuerdo con las líneas de investigación trazadas por los organismos de inteligencia, la mujer —de nacionalidad venezolana y quien trabajaba en una tienda de la capital— habría salido de Colombia durante el mes de noviembre. Versiones citadas por Noticias RCN indican que su posible paradero actual sería Venezuela, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Una vez la circular roja sea publicada de manera formal, cualquier autoridad internacional podrá ubicarla, detenerla y ponerla a disposición de la justicia, con fines de extradición o comparecencia judicial ante los tribunales colombianos. El objetivo final es que Fernández Ubaran responda por su presunta responsabilidad en el crimen y se complete el proceso de judicialización de todos los implicados.

Avances contra los autores materiales

Mientras continúa la búsqueda internacional de la mujer del disfraz azul, el proceso penal contra los ejecutores directos del homicidio ya presenta avances significativos. La Fiscalía logró la judicialización de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, señalados como los autores materiales del ataque ocurrido la noche del 31 de octubre.

La participación de ambos quedó registrada en videos de cámaras de seguridad, donde se observa la agresión sistemática contra Moreno Jaramillo hasta causarle la muerte. Estas grabaciones se convirtieron en una de las principales pruebas del caso y permitieron reconstruir la secuencia de los hechos.

Amenazas y el último mensaje antes de desaparecer

En medio del proceso judicial, la familia de Kleidymar Fernández Ubaran denunció haber recibido amenazas de muerte. Según reveló El Tiempo, personas que se identifican a través de mensajes como “Juanchito AUC” les han enviado textos intimidantes en los que aseguran conocer su ubicación y exigen la entrega de la mujer.

“Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados” y “El tiempo se está acabando… entreguen a esa maldita”, son algunos de los mensajes que, según el medio, han recibido los familiares.

Por su parte, Tamara Sulbarán, madre de la señalada, negó que su hija haya salido del país y aseguró desconocer su paradero. En declaraciones al mismo medio, relató que el último contacto que tuvo con ella fue a través de una carta que encontró en su vivienda.

“Llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, afirmó.

Las autoridades continúan con la vigilancia de movimientos transfronterizos y reiteraron que la circular roja de Interpol es clave para lograr que Fernández Ubaran comparezca ante la justicia colombiana y se cierre uno de los casos más impactantes del año en la capital del país.