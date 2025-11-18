Se conoce la razón por la que a Jaime Esteban Moreno no lo debieron dejar entrar a la fiesta de Halloween que terminó en su muerte

Razón por la que a Jaime Esteban Moreno no lo debieron dejar entrar a la fiesta de Halloween que terminó en su muerte

Con el paso de los días se van conociendo detalles determinantes del caso del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien al salir de una fiesta de Halloween en Bogotá, el pasado 31 de octubre, fue brutalmente golpeado por dos hombres, que le causaron la muerte. Por este caso ya son judicializados Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

Lo cierto, es que un nuevo testimonio apareció y en este se asegura que al estudiante de Los Andes, no lo debieron haber dejado entrar a la fiesta de Halloween.

También le puede interesar: Detalles de la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo implicado en asesinato del estudiante de Los Andes

Aseguran que Jaime Esteban Moreno no podía entrar a la fiesta de Halloween

De acuerdo con El Tiempo, la administradora del Bar Before Club reveló un detalle que dejaría sobre la mesa que existía una orden que no le permitiría el ingreso a la fiesta a Jaime Esteban Moreno.

María Alejandra Palma, gerente del bar, le dijo a la Fiscalía que la fiesta que inició el 30 de octubre, fue organizada por el colectivo de eventos RLP y que ellos habían firmado el contrato par alquilar el espacio para el evento, que fue denominado “Relaja la Pelvi”.

“Como operadores logísticos del personal para el evento nos correspondía el Before Club, con excepción de la taquilla que era responsabilidad de All Tickets“, indicó la gerente.

Además, explicó que todas las boletas se vendieron durante la preventa, por lo que en la entrada no se conseguían y que al interior del sitio todo transcurrió con normalidad.

El detalle que llama la atención es que: “únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años de edad. El personal de filtro de la entrada se encargaba de verificar la edad de la persona a través de la cédula de ciudadana que tenían que presentar en la entrada“.

Esto quiere decir que Jaime Esteban no podía haber ingresado, ya que tenía 20 años, y esto deja en entredicho al equipo que tenía la obligación de permitir el acceso.