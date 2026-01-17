Lamentable accidente por acumulación de gases dejó cuatro muertos en una mina de Boyacá

Una tragedia minera enluta al municipio de Socha, en el departamento de Boyacá, luego de que cuatro personas murieran al interior de un socavón de carbón tras la acumulación de gases tóxicos, confirmaron este sábado las autoridades locales. El hecho ocurrió en la mina El Diamante 42, ubicada en la vereda Sochaviejo, una zona de histórica actividad minera en el centro del país.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas son tres mineros que realizaban labores de extracción de carbón y una joven profesional encargada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), quien habría ingresado al socavón para realizar labores de inspección o control. Todos fallecieron por inhalación de gases, descartándose de manera preliminar cualquier explosión.

Así lo confirmó el alcalde de Socha, Óscar Andrés Hurtado, quien explicó que “la única versión que tenemos es por inhalación de gas, una acumulación que se produjo al interior de la mina. No hubo explosión, fue una intoxicación”, señaló el mandatario en declaraciones a medios nacionales.

La emergencia minera se registró en horas de la tarde del viernes 16 de enero, y tras conocerse la situación, organismos de socorro y personal especializado de Salvamento Minero ingresaron al lugar alrededor de las 23:00 GMT. Sin embargo, las condiciones del socavón, descritas como un ambiente altamente “gaseado”, impidieron una respuesta más rápida y resultaron letales para las cuatro personas.

Emergencia en mina El Diamante 42: cuatro muertos sacuden al sector minero en Boyacá

El procedimiento de recuperación de los cuerpos se extendió hasta la madrugada de este sábado, ya que fue necesario realizar un proceso de ventilación controlada, cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad minera. “Esto se tuvo que hacer con mucho cuidado y conforme a la ley. Luego se procedió a la extracción de los cuerpos para que el CTI realizara los actos urgentes”, indicó el alcalde.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la identidad de dos de las víctimas: Esteban Estupiñán y Angélica Zárate. La identificación de las otras dos personas fallecidas continúa en proceso. En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía Nacional, personal de la Sijin y funcionarios judiciales, quienes adelantaron los procedimientos correspondientes.

El caso quedó en manos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y demás entidades competentes, que avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, determinar posibles fallas en los sistemas de ventilación y establecer si la mina cumplía con todas las normas de seguridad vigentes.

El departamento de Boyacá es una de las regiones con mayor tradición minera en Colombia, especialmente en la explotación de carbón y esmeraldas. No obstante, esta actividad también ha estado marcada por accidentes recurrentes, en su mayoría relacionados con acumulación de gases, deficiencias técnicas y condiciones de alto riesgo en minas subterráneas.

La tragedia ha generado conmoción en la comunidad de Socha y en el sector minero regional, que hoy acompaña en el dolor a las familias de las víctimas, mientras se reaviva el llamado a reforzar los controles y garantizar condiciones seguras para quienes trabajan bajo tierra.