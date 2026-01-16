Suben los peajes en Colombia desde este 16 de enero: estas son las nuevas tarifas y los más caros

Desde este viernes 16 de enero, los peajes en Colombia comenzaron a aplicar un incremento en sus tarifas, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmara la actualización anual de precios en las estaciones que se encuentran bajo su administración. La medida hace parte del proceso regular de ajuste tarifario, basado en el comportamiento de la inflación durante el año anterior.

De acuerdo con la ANI, los nuevos valores de los peajes aplican para todas las estaciones a su cargo en el territorio nacional. Sin embargo, el aumento no es uniforme y varía dependiendo de cada concesión vial, contrato y región del país. El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Peajes más caros en Colombia: así quedó el incremento autorizado por la ANI en 2026

En ese contexto, 15 peajes ubicados en seis departamentos actualizaron sus tarifas para vehículos de Categoría I, con precios que ahora oscilan entre $12.612 y $27.746, convirtiéndose en uno de los ajustes más amplios registrados en los últimos meses.

Peajes con las tarifas más altas del país

Entre los peajes más costosos, se encuentra Pipiral, en el departamento del Meta, que alcanzó una tarifa de $27.746, seguido por Machetá, en Cundinamarca, con $27.326. En Antioquia, los peajes de Cisneros y Aburrá registraron valores de $25.855 y $24.909, respectivamente. En Nariño, el peaje El Placer se ubicó en $20.915, mientras que Boquerón I y II, en Cundinamarca, quedaron en $19.864 cada uno.

Uno de los ajustes que más impacto ha generado es el de la vía al Llano, donde el peaje Boquerón pasó de $18.900 a $20.800 para vehículos de Categoría I, un aumento significativo para los usuarios frecuentes de este corredor estratégico.

En el norte de Bogotá, el peaje Los Andes también registró un incremento, pasando de $13.600 a $14.225, lo que representa un aumento cercano al 5 %.

Otros peajes ajustados por departamento

En Cundinamarca, las nuevas tarifas quedaron así: Naranjal ($17.026), Fusca ($14.294) y Andes ($14.294). Por su parte, en Antioquia, los ajustes se reflejaron en La Pintada ($19.549), Amagá ($16.924) y Puerto Berrío ($14.083).

Además, algunos incrementos se aplicaron antes del 16 de enero, como es el caso de Circasia ($21.200), Copacabana ($18.500), Tarapacá I y II ($17.800), Albarracín y Tuta ($12.400) y Turbaco ($5.800).

Peajes que ya habían aumentado desde inicios de enero

Varias concesiones comenzaron a cobrar las nuevas tarifas desde el 1 de enero, entre ellas DEVIMED, con los peajes de Copacabana y Las Palmas. El proyecto Armenia–Pereira–Manizales (APM) aplicó los ajustes desde el 9 de enero, mientras que IP Autopistas del Caribe lo hizo desde el 10 de enero y la concesión Briceño–Tunja–Sogamoso (BTS) desde el 15 de enero.

Las autoridades reiteraron que estos incrementos hacen parte de los compromisos contractuales de las concesiones viales y buscan garantizar el mantenimiento, operación y mejora de la infraestructura vial en el país.