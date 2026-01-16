Balacera en Bogotá: escolta abatió a presuntos ladrones en plena vía pública

Un hecho violento ocurrido en las últimas horas en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, dejó como saldo un presunto delincuente muerto, otro capturado y una motocicleta inmovilizada, luego de un intento de hurto de accesorios de un vehículo que se encontraba estacionado en vía pública.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían robado varios accesorios de una camioneta estacionada en el sector. La situación fue observada por un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se encontraba cerca del lugar y que, al percatarse del hecho, intervino de manera inmediata.

Un muerto y un capturado dejó intento de robo a vehículo en el barrio Normandía, Engativá

Según el reporte oficial, el funcionario accionó su arma de dotación con el objetivo de neutralizar la amenaza, lo que derivó en la muerte de uno de los presuntos ladrones en el sitio de los hechos. El segundo sujeto intentó huir, pero fue capturado por las autoridades tras un operativo de reacción que se activó minutos después del incidente.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá explicó que el procedimiento se dio en el marco de la legítima defensa, luego de que el escolta presenciara el hurto y actuara para proteger la integridad propia y de los ciudadanos del sector. “En el barrio Normandía se presentó el hurto de un accesorio a una camioneta que se encontraba estacionada en vía pública por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Un funcionario de la Unidad Nacional de Protección accionó su arma y neutralizó a uno de estos presuntos delincuentes”, señaló el oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la captura del segundo implicado, quien será judicializado por el delito de hurto y otros cargos que podrían surgir en el desarrollo de la investigación. Asimismo, se procedió a la inmovilización de la motocicleta utilizada para cometer el robo, la cual quedó a disposición de la Fiscalía como elemento material probatorio.

En el lugar de los hechos se hicieron presentes unidades de criminalística y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron el levantamiento del cuerpo, la recolección de evidencias y la verificación de cámaras de seguridad del sector, cuyos videos ya hacen parte del proceso investigativo.

Este caso se suma a otros hechos de inseguridad registrados en Bogotá durante las últimas semanas, especialmente relacionados con el hurto a vehículos, una de las modalidades delictivas que más afecta a los ciudadanos en diferentes localidades de la capital. Residentes de Normandía manifestaron su preocupación por la frecuencia de estos delitos y reiteraron el llamado a reforzar la presencia policial y los controles preventivos.

Las autoridades reiteraron que continúan desarrollando operativos de seguridad para combatir el hurto y la delincuencia, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso y a evitar confrontaciones directas que puedan poner en riesgo la vida.

El caso permanece bajo investigación, mientras se define la situación jurídica del capturado y se esclarecen plenamente las circunstancias que rodearon el uso del arma por parte del escolta.